Nữ hiệu trưởng trường mầm non ở Huế xin thôi chức, xuống làm giáo viên

Chiều 15.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch UBND xã Phú Vinh (thành phố Huế), xác nhận đã chấp thuận đơn xin thôi giữ chức Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Vinh 2 của bà H.T.H.V.

Trường mầm non Phú Vinh 2 được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường mầm non Vinh Xuân và Trường mầm non Phú Diên ẢNH: UBND XÃ PHÚ VINH

Trước đó, UBND xã Phú Vinh đã tiếp nhận đơn xin thôi chức hiệu trưởng của bà V. Đến giữa tháng 10, Chủ tịch UBND xã chấp thuận nguyện vọng của bà V. và chuyển bà xuống làm giáo viên.

Trong đơn, bà V. cho rằng thôi chức theo nguyện vọng cá nhân, vì lý do sức khỏe. "Hiện cô V. đang tiếp tục công tác tại trường trong vai trò là giáo viên", ông Tân nói.

Trường mầm non Phú Vinh 2 được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường mầm non Vinh Xuân và Trường mầm non Phú Diên. Bà V. từng giữ chức Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Diên trước khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Vinh 2.

Trước đó, ở Huế cũng có 4 hiệu trưởng trường tiểu học xin từ chức "vì lý do cá nhân" hoặc không hoàn thành nhiệm vụ (Thanh Niên đã thông tin).

Các trường hợp xin từ chức hiệu trưởng gồm: bà Trần Thị Giang (Trường tiểu học Hương Hồ, phường Kim Long), bà Nguyễn Thị Thủy (Trường tiểu học Nguyễn Trãi, phường Phú Xuân), ông Lê Thanh Sơn (Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Thuận Hóa), bà Phan Thị Thu Sương (Trường tiểu học Hương An, phường Hương An).

Các trường hợp này có đơn xin thôi giữ chức vụ quản lý và đã được chính quyền các địa phương chấp thuận.