MC Thu Hà đảm nhận vai trò dẫn dắt ở điểm cầu Vũng Tàu, trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào bản sắc Việt diễn ra nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Cô giữ nhiệm vụ kết nối các nội dung nghệ thuật, truyền tải thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc đến khán giả.

Thu Hà tự hào khi được giao vai trò kết nối trong chương trình Tự hào bản sắc Việt Ảnh: NVCC

Hơn 12 năm làm nghề dẫn chương trình, Thu Hà có cơ hội đồng hành cùng nhiều sự kiện, chương trình truyền hình và gặp gỡ những nhân vật thuộc nhiều lĩnh vực. Dù vậy, mỗi lần đứng trên sân khấu để nói về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, cô vẫn có cảm xúc đặc biệt.

“Người dẫn chương trình không chỉ là người kết nối các tiết mục hay truyền tải nội dung, mà còn có thể góp phần đưa những giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ, cảm xúc và cách kể chuyện của mình”, cô chia sẻ.

Để chuẩn bị cho chương trình truyền hình trực tiếp, Thu Hà nghiên cứu kỹ nội dung, cấu trúc và chất liệu văn hóa được thể hiện qua từng tiết mục. Cô chú trọng cách sử dụng ngôn từ, nhịp điệu và cảm xúc, đồng thời phối hợp với ê kíp để bảo đảm tính trang trọng nhưng vẫn tạo sự gần gũi với người xem.

Nữ MC khéo léo chọn thiết kế áo dài in hình bản đồ Việt cho lần dẫn dắt này Ảnh: NVCC

Sự xuất hiện đặc biệt của MC Thu Hà

Một trong những chi tiết được Thu Hà tâm đắc là lựa chọn áo dài mang hình ảnh bản đồ Việt Nam sau sáp nhập. Với cô, đây không đơn thuần là trang phục xuất hiện trên sân khấu mà còn là cách thể hiện tình yêu và niềm tự hào. Nữ MC muốn thông qua lựa chọn này thể hiện sự kết nối giữa những giá trị văn hóa lâu đời với tinh thần của một Việt Nam đang không ngừng chuyển mình.

Theo Thu Hà, lòng tự hào dân tộc đôi khi không cần bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là việc trân trọng tà áo dài, yêu tiếng Việt, tìm hiểu lịch sử và tự tin giới thiệu hình ảnh quê hương với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Thu Hà có nền tảng đào tạo về luật và hiện tiếp tục theo đuổi chương trình thạc sĩ. Quá trình học tập giúp cô tiếp cận câu chuyện văn hóa từ nhiều góc độ, không chỉ ở phương diện nghệ thuật mà còn liên quan đến lịch sử, xã hội và các cơ chế bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Theo Thu Hà, giá trị truyền thống cần được giới thiệu bằng ngôn ngữ sinh động, gần gũi... Ảnh: NVCC

Nữ MC nhận định sức hấp dẫn của văn hóa Việt Nam nằm ở sự kết hợp giữa chiều sâu truyền thống và khả năng thích ứng với thời đại. Những giá trị như lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, sự nhân ái, nghĩa tình và lòng hiếu học đã tạo nên bản sắc riêng. “Trong bối cảnh hội nhập, chúng ta không nên đặt truyền thống và hiện đại ở hai thái cực đối lập. Hội nhập không phải là hòa tan, và giữ gìn bản sắc cũng không có nghĩa là khép mình trước thế giới”, Thu Hà bày tỏ.

Với người làm truyền hình, cô cho rằng cách kể chuyện có vai trò quan trọng trong việc đưa văn hóa đến gần hơn với giới trẻ. Những giá trị truyền thống cần được giới thiệu bằng ngôn ngữ sinh động, gần gũi và gắn với mối quan tâm của thế hệ mới. Khi người trẻ cảm thấy yêu thích, tự hào và chủ động chia sẻ, văn hóa mới thực sự được tiếp nối trong đời sống đương đại.

Sau chương trình Tự hào bản sắc Việt, điều Thu Hà mong muốn khán giả ghi nhớ không chỉ là những tiết mục nghệ thuật mà còn là tình yêu dành cho đất nước, con người và những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. "Hãy tự hào về nguồn cội, tự tin hội nhập và có trách nhiệm với tương lai đất nước. Bởi muốn thế giới biết đến Việt Nam, trước hết chính chúng ta phải hiểu, yêu và trân trọng những giá trị Việt Nam", cô nói.