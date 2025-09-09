Nữ nhân viên ngoại tình trong concert Coldplay đệ đơn ly hôn

Khi sự việc xảy ra tại concert của Coldplay, Kristin Cabot đang là giám đốc nhân sự của công ty chuyên về công nghệ Astronomer có trụ sở tại thành phố New York. Theo các nguồn tin, Cabot đã đệ đơn ly hôn vào ngày 13.8 tại Portsmouth, New Hampshire.

Andrew Cabot (phải) và Andy Byron cùng Kristin Cabot. ẢNH: FINNANCIAL EXPRESS

Các tài liệu tiết lộ phiên điều trần tiếp theo có liên quan đến Cabot và chồng Andrew Cabot đã được lên lịch tại tòa án gia đình thuộc Tòa án liên bang số 10 của New Hampshire, dự kiến diễn ra vào ngày 26.11 tới.

Người phát ngôn của Andrew chia sẻ với tờ People rằng ông và Kristin "đã chia tay một cách riêng tư và 'hòa bình' vài tuần trước. Quyết định này được đưa ra trong tối cùng ngày sự việc diễn ra. Giờ đây, khi hồ sơ ly hôn đã được công khai, Andrew hy vọng mọi đồn đoán sẽ được khép lại một cách tôn trọng và cho phép gia đình mình có được sự riêng tư mà họ luôn tìm kiếm. Sẽ không có bình luận công khai nào nữa".

Trước đó, vào ngày 16,7, trong buổi biểu diễn của nhóm Coldplay tại sân vận động Gillette ở Foxborough, Massachusetts, Cabot đã bị ghi lại cảnh bản thân ôm hôn Andy Byron, người khi đó là CEO của Astronomer và là cấp trên của Cabot.

Phản ứng của họ khi nhìn thấy máy quay khiến ca sĩ chính của nhóm là Chris Martin hóm hỉnh đùa rằng: "Hoặc là họ đang ngoại tình, hoặc họ đang rất ngại ngùng". 3 ngày sau đó, trước sự quan tâm và áp lực từ dư luận, Byron đã từ chức. Cabot cũng rời khỏi Astronomer vài ngày sau đó.

Các chuyên gia cho biết khung hình này không tránh khả năng cho thấy họ chỉ đùa giỡn, nhưng cũng không phủ nhận cả 2 nhân sự cấp cao đã không "làm gương" để tránh các mối quan hệ vượt mức trong môi trường công sở.

Astronomer - công ty cung cấp giải pháp công nghệ cao thông qua việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, đã phản ứng với việc này bằng cách thuê vợ cũ của Chris Martin - nữ diễn viên Gwyneth Paltrow góp mặt trong một quảng cáo được đăng tải trên Instagram của công ty.

Trong đó, Paltrow đã trả lời các câu hỏi của công chúng, định hướng các câu hỏi theo cách làm nổi bật thế mạnh cốt lõi của công ty. Nữ minh tinh hài hước cho biết: "Chúng tôi rất vui khi có nhiều người quan tâm đến việc tự động hóa quy trình làm việc như vậy".