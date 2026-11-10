Nữ quan chức ngày càng vắng bóng trong chính quyền ông Trump

Ông Trump và bà Wiles trong bữa trưa với các thành viên hội đồng quản trị Trung tâm Kennedy tại Nhà Trắng ở Washington hôm 16.3 ẢNH: REUTERS

Việc Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles đột ngột rời khỏi vị trí chỉ vài ngày sau khi đảng Cộng hòa hứng chịu thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ đã đưa bà vào danh sách ngày càng dài những phụ nữ rời bỏ cương vị cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump kể từ đầu năm, theo AFP.

Vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình, ông Trump đã tự hào tuyên bố rằng ông "rất vui mừng khi có thể nói rằng nội các của chúng ta có nhiều phụ nữ hơn bất kỳ vị tổng thống Cộng hòa nào trong lịch sử đất nước".

Vào thời điểm đó, có 8 phụ nữ trong số 20 người nắm giữ các vị trí cấp cao. Đến nay, chỉ còn lại 3 người gồm Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins, Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon và bà Kelly Loeffler, người đứng đầu Cơ quan quản lý Doanh nghiệp nhỏ.

Một nửa số phụ nữ này đã rời khỏi bộ máy chính quyền liên bang chỉ trong vòng 3 tháng. Người đầu tiên rời đi là Bộ trưởng An ninh nội địa Kristi Noem, nhân vật trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch chống nhập cư đầy quyết liệt và cứng rắn của ông Trump.

Tiếp đó là Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, rồi đến Bộ trưởng Lao động Lori Chavez-DeRemer và Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard.

Gần đây nhất, chỉ một ngày sau khi đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Chánh văn phòng Nhà Trắng Wiles cũng thông báo rời khỏi vị trí của mình.

Bà Karoline Leavitt là người trẻ nhất từng giữ chức thư ký báo chí Nhà Trắng ẢNH: AFP

Giới quan sát cho rằng ông Trump thường đứng về phía những quan chức nam trong chính quyền của mình bất chấp sự chỉ trích nhằm vào những quan chức này. Trong số đó có Chánh văn phòng Stephen Miller, người lên tiếng ủng hộ chính sách siết nhập cư, và Giám đốc FBI Kash Patel vướng cáo buộc về lập quỹ đen từ tiền thuế của người dân để thưởng cho những người trung thành và những cáo buộc khác.

Trường hợp ngoại lệ là ông Mike Waltz, người bị thay khỏi vị trí Cố vấn An ninh quốc gia vào tháng 5.2025, sau khi vô tình thêm một nhà báo vào nhóm thảo luận về các cuộc tấn công của Mỹ ở Yemen.

Tuy nhiên, ông Waltz sau đó được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc.

Những vị trí bị trống sau khi những nữ quan chức rời đi đã được bổ sung bằng quan chức nam. Ông Todd Blanche đảm nhiệm vị trí của bà Bondi tại Bộ Tư pháp, sau thời gian làm luật sư riêng của ông Trump.

Vị trí của bà Wiles sau đó được thay bằng ông Miller, một người trung thành lâu năm của ông Trump.

Bà Wiles là người phụ nữ đầu tiên giữ chức Chánh văn phòng Nhà Trắng và giới phân tích cho rằng đây là trường hợp hiếm hoi được ông Trump bổ nhiệm nhờ chuyên môn của bà.

Thế nhưng, sau thắng lợi áp đảo của phe Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ, vị Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa có lẽ sẽ nghĩ rằng ông Miller sẽ bảo vệ mình tốt hơn so với bà Wiles, theo các nhà phân tích.

Tuy nhiên, ông Trump dường như đang khó tìm được người thay thế cho một gương mặt nữ nổi bật trong nhiệm kỳ của mình là bà Karoline Leavitt, người trẻ nhất từng giữ chức thư ký báo chí Nhà Trắng. Bà Leavitt rời nhiệm sở hồi cuối tháng 8.

Tổng thống Trump nói đùa về việc mời Chủ tịch kiêm CEO giải đấu võ thuật UFC Dana White đảm nhận vị trí này, nhưng ông White nói rằng mình không muốn tham gia chính trường.