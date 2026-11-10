Tổng thống Trump lên tiếng về nhiều vấn đề

Trả lời câu hỏi về thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử, ông Trump cho rằng cử tri Mỹ "không thích" cuộc chiến Iran hay giá nhiên liệu tăng. Bên cạnh đó, ông cho rằng một phần là do chiến lược truyền thông kém, khiến nhiều ứng viên Cộng hòa không truyền đạt đúng thông điệp đến cử tri. Về cuộc xung đột với Iran, nhà lãnh đạo cho biết không muốn leo thang tình hình, nhưng khẳng định năng lực quân sự thông thường của Iran đã bị suy yếu và chương trình hạt nhân của nước này đã bị đẩy lùi.

Ông Trump phát biểu với báo giới tại Căn cứ không quân Andrews ở Maryland ngày 8.11 Ảnh: Reuters

Về vấn đề siết nhập cư, Tổng thống Mỹ thừa nhận chính sách này quá cứng rắn, dù ông chấm cho mình "điểm A+ vì chính sách đóng cửa biên giới". "Tôi được đánh giá rất cao trong việc trục xuất những kẻ xấu. Nhưng tôi lại bị chỉ trích vì chúng tôi cũng nhắm vào cả những người vốn có công việc ổn định, nhưng nhập cảnh bất hợp pháp", ông phát biểu.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump còn trả lời câu hỏi về tài sản của mình gia tăng sau khi trở lại Nhà Trắng. Ông cho biết "tài sản của mọi người cũng tăng", đồng thời nói rằng ông hầu như không dành thời gian cho vấn đề này. Về nhân sự Nhà Trắng, Tổng thống Trump chỉ nói rằng "có lẽ sẽ có vài thay đổi". Ngoài ra, Tổng thống Trump cho biết có lẽ ông không đề xuất một ứng viên nào trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa vào năm 2028. Theo ông, đảng Cộng hòa có đội ngũ nhân sự hùng hậu và ông có mối quan hệ rất tốt với nhiều người.