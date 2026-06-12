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Giới trẻ Đoàn - Hội

Nữ sinh người Mông vượt 60 km thi tốt nghiệp THPT được ăn ở miễn phí

Minh Hải
Minh Hải
12/06/2026 13:56 GMT+7

Nhà của Thao Thị Sua ở bản Ché Lầu của xã biên giới Na Mèo (Thanh Hóa) cách điểm thi gần 60 km, nên em gặp không ít khó khăn khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Biết được vất vả của Sua, Xã đoàn Quan Sơn đã hỗ trợ, giúp đỡ Sua ăn nghỉ miễn phí trong những ngày thi.

Kỳ thi THPT năm nay, Thao Thị Sua là một trong những số ít học sinh của các bản người Mông xa xôi tham gia dự thi. Nhà của Sua ở bản Ché Lầu - bản người Mông nằm sâu trong núi rừng ở miền tây Thanh Hóa. Từ bản đến điểm thi là Trường THPT Quan Sơn gần 60 km đường rừng núi, nếu đi xe máy mất khoảng hơn 2 giờ đồng hồ mới có thể từ bản đến điểm thi, nên sau mỗi buổi thi mà đi - về sẽ rất vất vả.

Thí sinh cách điểm thi gần 60 km xúc động khi được ăn nghỉ miễn phí - Ảnh 1.

Thao Thị Sua, nữ sinh người Mông vui mừng khi được đoàn viên thanh niên Xã đoàn Quan Sơn hỗ trợ ăn nghỉ miễn phí

ẢNH: LỮ LINH

Biết được hoàn cảnh của Sua, Xã đoàn Quan Sơn cùng với Trường phổ thông dân tộc nội trú và THCS Quan Sơn đã sắp xếp ăn ở miễn phí cho Sua trong những ngày thi.

Xúc động khi được các anh chị đoàn viên thanh niên hỗ trợ, Sua cho biết, nhà em ở xa, nên trước khi thi em và gia đình cũng lo lắng việc đi lại. Nếu phải đi về trong ngày sẽ rất mệt, ảnh hưởng đến việc thi.

"May mắn xuống đây, em được các anh chị đoàn viên thanh niên bố trí ăn, nơi nghỉ ngơi thoải mái trong các ngày thi giúp cho em không còn lo lắng nữa, lại đảm bảo sức khỏe. Em vui và biết ơn các anh chị đoàn viên thanh niên đã giúp em yên tâm để làm bài thi".

Thí sinh cách điểm thi gần 60 km xúc động khi được ăn nghỉ miễn phí - Ảnh 2.

Sua được sắp xếp nơi nghỉ ngơi ngay cạnh điểm thi để thuận tiện cho việc tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

ẢNH: LỮ LINH

Anh Lữ Văn Linh, Phó bí thư Xã đoàn Quan Sơn, cho biết chương trình tiếp sức mùa thi năm nay Xã đoàn Quan Sơn đã huy động hơn 100 đoàn viên thanh niên phối hợp cùng Trường phổ thông dân tộc nội trú và THCS Quan Sơn hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.

"Ngoài tiếp nước, hướng dẫn thí sinh tại khu vực thi, chúng tôi còn tổ chức nấu hơn 700 suất ăn và nơi ở miễn phí cho hàng trăm thí sinh ở xa điểm thi. Trường hợp em Thao Thị Sua là một trong những thí sinh ở xa không thể đi - về sau mỗi buổi thi thì việc hỗ trợ em là việc làm cần thiết mà lực lượng đoàn viên thanh niên phải tiên phong", anh Linh cho hay.

Để hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã huy động 112 đội hình thanh niên tình nguyện với 2.300 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.

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