Nữ thủ khoa: 'Một nửa tấm bằng này là của ngoại'

Câu chuyện của nữ thủ khoa Nguyễn Đặng Nguyệt Minh chỉ là một trong nhiều dấu ấn đáng nhớ tại lễ tốt nghiệp năm 2026 của Trường ĐH Nha Trang. Trong hai ngày 13 và 14.7, nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho 1.772 sinh viên khóa 64, khép lại chặng đường học tập trên giảng đường và mở ra hành trình mới của các tân cử nhân, kỹ sư.

Khóa 64 có 312 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi, chiếm 17,6%; 1.034 sinh viên đạt loại khá, chiếm 58,4%. Những con số ấy phản ánh chất lượng đào tạo của nhà trường, nhưng phía sau mỗi tấm bằng còn là những câu chuyện về sự nỗ lực của người học và sự đồng hành lặng lẽ của gia đình.

TS Trần Doãn Hùng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân Nguyễn Thị Khánh An ẢNH: VĂN CHIẾN

Phát biểu tại buổi lễ, TS Trần Doãn Hùng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, cho rằng tấm bằng tốt nghiệp không chỉ ghi nhận kết quả học tập mà còn là minh chứng cho ý chí, nghị lực và sự trưởng thành của mỗi sinh viên.

"Từ thời khắc nhận bằng, các em chính thức bước vào hành trình mới, mang theo tri thức, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm để đóng góp cho quê hương, đất nước", TS Trần Doãn Hùng nhắn nhủ.

Theo lãnh đạo nhà trường, bên cạnh thành tích học tập, sinh viên Trường ĐH Nha Trang còn để lại nhiều dấu ấn trong nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện và phục vụ cộng đồng. Những trải nghiệm ấy là hành trang quan trọng để các em tự tin bước vào môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

Khoảnh khắc xúc động nhất của buổi lễ khi Nguyễn Đặng Nguyệt Minh, thủ khoa ngành ngôn ngữ Anh và cũng là thủ khoa toàn trường, đại diện sinh viên phát biểu tri ân.

Thủ khoa Nguyễn Đặng Nguyệt Minh, ngành ngôn ngữ Anh, phát biểu tri ân thầy cô ẢNH: VĂN CHIẾN

Bằng giọng nói nhiều lần nghẹn lại, Nguyệt Minh chia sẻ những năm tháng đại học không chỉ mang đến kiến thức chuyên môn mà còn dạy em cách đối diện với áp lực bằng "một cái đầu lạnh và một trái tim nóng". Nữ thủ khoa gửi lời cảm ơn các thầy cô đã tận tụy truyền đạt kiến thức, truyền cảm hứng để sinh viên trưởng thành.

Nhưng khi nhắc đến gia đình, đặc biệt là người bà đã chăm sóc mình suốt những năm học đại học, cô gái trẻ không giấu được cảm xúc.

"Một nửa tấm bằng thủ khoa này là của ngoại, bởi trong đó có công lao và tình yêu bao la của bà", Nguyệt Minh xúc động nói trong tiếng vỗ tay kéo dài của hàng nghìn sinh viên, phụ huynh và giảng viên có mặt tại hội trường.

Các sinh viên có thành tích xuất sắc và giỏi nhận bằng khen tại lễ tốt nghiệp ẢNH: VĂN CHIẾN

Bởi ai cũng hiểu, phía sau mỗi tấm bằng được trao trong ngày hôm ấy không chỉ là những đêm thức trắng học bài, mà còn là sự hy sinh âm thầm của cha mẹ, ông bà và những người thân luôn lặng lẽ dõi theo con cháu mình.

Với nhiều tân cử nhân, tấm bằng nhận được hôm nay không chỉ là thành quả của riêng mình, mà còn là món quà dành tặng những người thân yêu đã luôn tin tưởng, hy sinh và chờ đợi.

Niềm vui của các sinh viên tại lễ tốt nghiệp ẢNH: VĂN CHIẾN