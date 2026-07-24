Nữ thủ khoa xinh đẹp và cách học trước lượng kiến thức 'khổng lồ'

Cách học để không quá tải trước kỳ thi

Trân vừa trở thành thủ khoa tốt nghiệp toàn trường của Trường ĐH Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội). Trong 4 năm đại học, nữ sinh đạt GPA 3.76/4.0, sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0, nhiều học kỳ nhận học bổng khuyến khích học tập...

Đáng chú ý, khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh của Trân đạt 9.9/10. Với đề tài: "Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Việt Nam".

Trân tốt nghiệp thủ khoa toàn trường Trường ĐH Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội) ẢNH: NVCC

Chia sẻ cảm xúc khi biết mình là thủ khoa, Trân cho biết cô bất ngờ, xúc động và tự hào. "Điều mình biết ơn nhất là luôn có gia đình, thầy cô và bạn bè đồng hành. Danh hiệu này là dấu mốc đẹp để khép lại quãng đời sinh viên và cũng là động lực để mình tiếp tục cố gắng trong chặng đường phía trước", Trân nói.

Đặc biệt, thành tích này còn mang ý nghĩa riêng với gia đình khi bố của Trân cũng từng là thủ khoa đại học. Trân kể lựa chọn theo học ngành luật cũng xuất phát từ chính gia đình. Cả bố và mẹ đều học luật, từ nhỏ Trân đã được nghe nhiều câu chuyện về nghề. Qua những chia sẻ ấy, cô nhận ra pháp luật không chỉ là những quy định khô khan mà còn là công cụ bảo vệ quyền lợi của con người và góp phần giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Sau tốt nghiệp, Trân dự định tiếp tục học lên cao ẢNH: NVCC

Theo nữ thủ khoa, nhiều sinh viên e ngại ngành luật vì lượng kiến thức đồ sộ và nhiều điều luật cần ghi nhớ. Tuy nhiên, Trân cho rằng càng học theo kiểu "nhồi nhét" sẽ càng dễ quên. "Mình luôn bắt đầu ôn tập từ rất sớm thay vì đợi đến gần kỳ thi mới bắt đầu học. Khối lượng kiến thức của ngành luật rất lớn nên nếu để dồn sẽ rất dễ quá tải", Trân chia sẻ.

Thay vì học thuộc lòng, Trân cho biết tập trung tìm hiểu bản chất của từng quy định pháp luật, tự tóm tắt kiến thức bằng cách diễn đạt của mình và đặt ra các tình huống thực tế để hiểu cách áp dụng. Cách học này giúp Trân nhớ lâu hơn và hiểu sâu vấn đề.

Với những môn có lượng tài liệu lớn, Trân chia nhỏ nội dung để học từng phần, đồng thời ưu tiên những phần còn yếu. Theo nữ thủ khoa, việc học đều đặn từ sớm là cách hiệu quả nhất để giảm áp lực, dù đó là môn học khó hay dễ.

Thủ khoa cũng từng có lúc chênh vênh

Nếu phải chọn giai đoạn áp lực nhất trong suốt 4 năm đại học, Trân không nhắc đến những kỳ thi cuối kỳ mà là học kỳ đầu tiên của năm nhất.

Nữ thủ khoa xinh đẹp và giỏi giang ẢNH: NVCC

Đó là thời điểm Trân phải làm quen với phương pháp học hoàn toàn mới, khối lượng kiến thức lớn hơn nhiều so với phổ thông, đồng thời thích nghi với môi trường mới và những mối quan hệ mới. "Có lúc mình cảm thấy khá bỡ ngỡ, thậm chí hơi lạc lõng", Trân nhớ lại.

Tuy nhiên, sau một thời gian, cô dần tìm được phương pháp học phù hợp và có những người bạn đồng hành. Từ trải nghiệm của bản thân, nữ thủ khoa nhắn nhủ các tân sinh viên không nên quá lo lắng nếu thời gian đầu còn nhiều bỡ ngỡ. "Hãy mở lòng đón nhận những điều mới và giữ tinh thần ham học hỏi. Rồi mọi thứ sẽ dần đi vào quỹ đạo", Trân chia sẻ.

Những lúc áp lực học tập, Trân không cố ép bản thân tiếp tục ngồi vào bàn học. Trân cho biết thường dành một khoảng nghỉ để thư giãn, trò chuyện với gia đình, đặc biệt là lắng nghe lời khuyên của bố mẹ. Khi tinh thần ổn định hơn, cô chia nhỏ công việc để giải quyết từng việc một.

Trong tương lai, Trân dự định học lên cao, hoàn thành các khóa đào tạo nghề luật, đồng thời tiếp tục trau dồi ngoại ngữ. Ngoài IELTS 8.0, Trân hiện học thêm tiếng Trung để mở rộng cơ hội học tập và làm việc trong môi trường quốc tế.

"Dù làm việc ở vị trí nào, mình cũng mong có thể áp dụng những điều đã học để tạo ra giá trị thực sự cho xã hội", Trân bày tỏ.

PGS.TS Đặng Minh Tuấn, Chủ nhiệm Khoa Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Trường ĐH Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội), người trực tiếp hướng dẫn khóa luận của Trân, nhận xét nữ sinh là người rất chủ động và có tư duy nghiên cứu tốt.

"Trân đã đề xuất đề tài "Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Việt Nam". Đây là một hướng nghiên cứu vừa có giá trị khoa học, vừa gắn với bối cảnh thực tiễn của đất nước. Một sinh viên nhưng đã biết cách nhìn nhận và lựa chọn đề tài phù hợp như vậy là điều rất đáng ghi nhận", PGS.TS Đặng Minh Tuấn nhận xét.

Theo PGS.TS Đặng Minh Tuấn, trong quá trình thực hiện khóa luận, Trân luôn thể hiện tư duy độc lập, chủ động từ việc xây dựng đề cương đến hoàn thiện bài nghiên cứu sau mỗi lần góp ý. Đặc biệt, dù không bắt buộc, Trân lựa chọn thực hiện khóa luận bằng tiếng Anh và được hội đồng đánh giá rất cao, đạt điểm gần như tuyệt đối.