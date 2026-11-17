Công trình của chị Vân Anh mang tên "Phương pháp thiết kế bộ điều khiển bền vững dựa trên mô hình mờ Takagi-Sugeno tái cấu trúc sử dụng luật bù phân tán không song song và hàm Lyapunov mờ". Đằng sau tên gọi chứa đựng nhiều thuật ngữ toán học chuyên sâu là một bài toán thực tiễn của ngành điều khiển tự động: làm thế nào để robot vẫn vận hành ổn định, chính xác ngay cả khi gặp những tác động bất thường từ môi trường hoặc xảy ra sự cố bên trong hệ thống.

Nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Anh cùng nhóm nghiên cứu tại trường đại học ẢNH: NVCC

Giải bài toán bất định trong điều khiển robot

Chia sẻ về nghiên cứu của mình, chị Vân Anh cho biết trong các nhà máy hiện đại, cánh tay máy robot, robot di động như xe tự hành AGV vận chuyển hàng hóa hay xe cân bằng hai bánh ngày càng được sử dụng rộng rãi. Để dây chuyền sản xuất vận hành liên tục, robot phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt về độ chính xác và độ tin cậy.

Tuy nhiên, trong thực tế các hệ thống này luôn phải đối mặt với những điều kiện bất định. Robot có thể chịu tác động của ngoại lực, va chạm, bị xô đẩy hoặc gặp những biến động từ môi trường. Những sự cố bên trong như hỏng cảm biến, một trong 2 động cơ đột ngột ngừng hoạt động cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình vận hành.

Khi các tham số mô hình thay đổi, phương pháp điều khiển truyền thống có thể khó đáp ứng yêu cầu về sai số và độ tin cậy kỹ thuật. Để giải quyết bài toán này, chị đã ứng dụng mô hình mờ Takagi-Sugeno tái cấu trúc, kết hợp luật bù phân tán không song song và hàm Lyapunov mờ để xây dựng phương pháp thiết kế bộ điều khiển bền vững.

Cũng theo nữ tiến sĩ, bên cạnh nâng cao khả năng thích nghi, phương pháp này còn hướng đến giảm độ phức tạp trong tính toán, đơn giản hóa quá trình thiết kế điều khiển. Đây là những yếu tố có ý nghĩa đối với các hệ thống robot công nghiệp, vốn đòi hỏi khả năng vận hành ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau.

Công trình đã được kiểm chứng thành công trên mô hình cánh tay máy robot. Chị cùng các cộng sự đang tiếp tục thử nghiệm trong nhiều điều kiện khắc nghiệt để tối ưu hóa giải pháp trước khi hướng đến ứng dụng rộng rãi.

5 năm, 37 bài báo quốc tế thuộc nhóm Q1- Q2

Không giới hạn nghiên cứu trong lĩnh vực robot, tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Anh còn mở rộng sang các bài toán điều khiển chuyển động trong công nghiệp. Mới đây, chị đảm nhận vai trò chủ nhiệm một đề tài nghiên cứu cơ bản của Quỹ NAFOSTED về điều khiển chuyển động giảm dao động cho cầu trục vận chuyển chất lỏng.

Bên cạnh công bố khoa học, tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Anh còn chú trọng hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu. Hiện chị là thành viên chính của nhóm nghiên cứu tại phòng thí nghiệm điều khiển chuyển động và robot ứng dụng. Năm vừa qua, phòng thí nghiệm này đứng đầu về công bố khoa học tại Trường Điện - Điện tử, ĐH Bách khoa Hà Nội.

Theo chị, để sinh viên có thể tiếp cận nghiên cứu khoa học, người hướng dẫn cần xây dựng lộ trình phù hợp với năng lực, giúp các bạn nắm vững kiến thức nền tảng trước khi tiếp cận những vấn đề chuyên sâu. Chị từng hướng dẫn một nhóm sinh viên có học lực khá, không thuộc nhóm xuất sắc nhất. Với cách tiếp cận kiên trì, chỉ sau 6 tháng, các sinh viên đã có những công trình khoa học đầu tay. Kết quả này tạo động lực để chị tiếp tục xây dựng nhóm nghiên cứu nòng cốt, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu thực tiễn.

Trong 5 năm công tác, tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Anh đã công bố 19 bài báo quốc tế thuộc nhóm Q1, trong đó có 14 bài là tác giả chính; 18 bài báo quốc tế thuộc nhóm Q2, trong đó có 13 bài là tác giả chính; cùng 17 bài báo khoa học trong nước, trong đó có 13 bài là tác giả chính. Đặc biệt, năm nay chị được vinh danh là giảng viên có hệ số nghiên cứu trung bình 3 năm cao nhất của Trường Điện - Điện tử, ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Vượt qua thách thức, với nỗ lực của mình, chị đã trở thành một trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2026.

Đánh giá về tiến sĩ Vân Anh, tiến sĩ Phạm Việt Phương, Trưởng khoa Tự động hóa, Trường Điện - Điện tử, ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết dù mới 5 năm công tác nhưng chị luôn nỗ lực vượt bậc trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tiến sĩ Vân Anh tích cực đổi mới bài giảng, nhận các học phần mới và luôn nhận được đánh giá từ sinh viên. 3 năm gần nhất, chị luôn có số điểm trung bình nghiên cứu dẫn đầu toàn trường; đồng thời sẵn sàng đảm nhận vị trí Giám đốc Chương trình đào tạo tài năng của trường. Trong nghiên cứu khoa học, dù là nữ theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật đòi hỏi tư duy toán, lý cao, chị vẫn phát triển nhóm nghiên cứu thuật toán điều khiển robot, công bố nhiều bài Q1, Q2.