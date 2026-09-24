Nữ trưởng thôn xin trả lại 213 triệu đồng trợ cấp để tiếp tục làm việc

Ngày 23.9, ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân (Đà Nẵng), cho biết đã ký quyết định thu hồi 213 triệu đồng là khoản kinh phí thực hiện chế độ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP đối với chị Hồ Thị Phương Loan (32 tuổi, người Ca Dong).

Chị Loan hiện là Trưởng thôn Ngọc Tu (xã Trà Tân). Trước đó, chị Loan có đơn xin trả lại khoản trợ cấp đã nhận để tiếp tục công tác tại địa phương với vai trò trưởng thôn.

Chị Hồ Thị Phương Loan là người con của bản làng, tốt nghiệp ngành công tác xã hội, Trường đại học Quy Nhơn. Tháng 11.2018, sau khi tốt nghiệp, chị trở về quê công tác tại UBND xã Trà Giác (nay là xã Trà Tân).

Nữ trưởng thôn Hồ Thị Phương Loan ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trước khi nghỉ việc theo chế độ, chị giữ chức Phó bí thư Đoàn xã Trà Giác cũ. Khi nghỉ việc, chị được nhận 213 triệu đồng tiền trợ cấp.

Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân, cho biết việc ban hành quyết định thu hồi kinh phí đối với trường hợp chị Loan được thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng.

Theo ông Chiến, việc thu hồi này xuất phát từ việc người được hưởng chính sách có nguyện vọng tiếp tục công tác nhưng không nhận khoản kinh phí Nhà nước đã cấp trước đó. Do đó, người này có trách nhiệm hoàn trả khoản kinh phí đã được cấp, để địa phương có cơ sở thu hồi và phục hồi dự toán cho cơ quan, đơn vị liên quan.

"Trường hợp này trước đây là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Sau khi thực hiện sắp xếp, người này được bố trí về đơn vị mới và có nguyện vọng tiếp tục công tác ở vị trí không chuyên trách tại cơ sở, cấp thôn. Vì vậy, việc hoàn trả kinh phí là theo quy định để có cơ sở tiếp tục bố trí công tác", ông Chiến nói.

Chị Loan cho hay việc xin trả lại số tiền trợ cấp lớn, không phải vì số tiền đó "không có ý nghĩa" với bản thân, mà bởi chị mong muốn được tiếp tục ở lại quê hương, làm việc và đóng góp sức trẻ cho cộng đồng, nhất là vị trí Trưởng thôn Ngọc Tu - địa bàn có hơn 320 hộ dân.

Trưởng thôn trẻ am hiểu phong tục, tập quán

Sau nhiều năm làm công tác trước đó, chị có điều kiện đi đến nhiều thôn, bản, hiểu hoàn cảnh của từng gia đình và những khó khăn mà người dân địa phương đang gặp phải. "Tôi muốn được tiếp tục làm nhiệm vụ ở thôn. Với tôi, được làm việc, được giúp bà con cũng là một cách để trả nghĩa quê hương", chị Loan bộc bạch.

Ông Lê Minh Chiến chia sẻ thêm, trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thôn là nơi trực tiếp triển khai nhiều chủ trương, chính sách đến người dân. Vì vậy, vai trò của đội ngũ cán bộ thôn ngày càng quan trọng.

Chị Hồ Thị Phương Loan (trái) thăm hỏi, động viên người dân thôn Ngọc Tu ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Chiến đánh giá chị Loan được đào tạo bài bản, nhiệt tình, năng nổ và đặc biệt là người con của bản làng nên am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào. Đây là lợi thế trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách.

Sau hơn 3 tháng đảm nhận nhiệm vụ trưởng thôn, chị Loan đã sâu sát từng hộ dân, kịp thời nắm bắt, tổng hợp và phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần triển khai các nhiệm vụ tại thôn Ngọc Tu.

"Chúng tôi xác định những trưởng thôn trẻ, nhiệt huyết và có năng lực thực tiễn như chị Loan là nguồn lực quý của địa phương. Chính quyền sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để chị phát huy năng lực công tác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của xã trong thời gian tới", ông Chiến nói.