Nước ngoài chi 3,5 tỉ đô mua rau quả Việt Nam

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6 kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 775 triệu USD, tăng 1% so với tháng trước nhưng tăng tới 16,7 % so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch 775 triệu USD là con số cao kỷ lục của ngành rau quả xuất khẩu so với cùng kỳ những năm trước.



Xuất khẩu rau quả tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2024, dự báo cả năm có thể vượt 7 tỉ USD M.Đ

Điều này cũng giúp kim ngạch xuất khẩu rau quả 6 tháng đầu năm đạt gần 3,5 tỉ USD, tăng trên 28% so với cùng kỳ năm 2023 - mức cao kỷ lục của lịch sử ngành rau quả xuất khẩu.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) nhận định: Đây mới là ước tính sơ bộ, con số thực tế thường cao hơn. Kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng mạnh trong tháng 6 nhờ mặt hàng chủ lực là sầu riêng khu vực Đông Nam bộ vào vụ thu hoạch rộ. Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng khác cũng xuất khẩu tốt đặc biệt là thanh long và chuối.

Hiện tại, vùng trồng sầu riêng lớn nhất cả nước là Tây nguyên vẫn chưa vào vụ thu hoạch. Khi vùng này vào vụ, nhiều khả năng kim ngạch xuất khẩu sẽ còn tăng cao. "Với đà tăng trưởng như hiện tại, kim ngạch xuất khẩu rau quả cả năm 2024 có thể vượt 7 tỉ USD", ông Nguyên dự báo.

Năm 2023, với kim ngạch kỷ lục 5,69 tỉ USD, tăng tới 69,2% so với năm 2022, rau quả là nhóm hàng xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất, nhờ đóng góp lớn của sầu riêng với kim ngạch trên 2,2 tỉ USD.

Ở chiều ngược lại, trong 6 tháng đầu năm nay, nhập khẩu rau quả vượt 1 tỉ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái.