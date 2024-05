Sầu riêng 'hắt hơi', xuất khẩu rau quả giảm nhiệt

Kết quả sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho biết: Trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 665 triệu USD, tăng 10,3 % với tháng trước nhưng chỉ tăng 1,2 % so với cùng kỳ năm 2023. Đây là tháng có tốc độ tăng trưởng thấp thứ 2 kể từ đầu năm; tháng 2 tăng trưởng âm 11% so với cùng kỳ năm 2023 do rơi vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.



Sầu riêng Việt Nam bị ảnh hưởng vì nắng nóng khiến kim ngạch xuất khẩu tăng chậm M.Đ

Giải thích về việc tốc độ tăng trưởng chậm lại của ngành hàng này, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), nói: Nguyên nhân chính do nắng nóng gay gắt bất thường khiến năng suất và sản lượng nhiều loại trái cây bị ảnh hưởng. Đặc biệt, mặt hàng chủ lực là sầu riêng bị ảnh hưởng khá nhiều về sản lượng do nắng nóng và do không đủ kích cỡ đã làm kim ngạch xuất khẩu sầu riêng cũng như rau quả nói chung tăng trưởng chậm lại trong tháng 5. Không chỉ Việt Nam, xuất khẩu của Thái Lan cũng bị ảnh hưởng đáng kể vì nắng nóng.

Theo nhiều nhà vườn và doanh nghiệp, hiện tại, sầu riêng miền Tây đang vào cuối vụ thu hoạch và các tỉnh miền Đông và phía nam Tây nguyên đang chuẩn bị vào đợt thu hoạch rộ. Dự báo trong những tháng tới, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng và rau quả có thể tăng mạnh trở lại. Giá sầu riêng thu mua tại vườn đã giảm, chỉ từ 50.000 - 70.000 đồng/kg nhưng do năng suất tốt hơn nên thu nhập của người trồng vẫn đảm bảo tốt.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu rau quả đạt kim ngạch 2,5 tỉ USD tăng 25,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả trong tháng 5 đạt 180 triệu USD tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 5 tháng qua đạt 816 triệu USD tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, trong 5 tháng qua Việt Nam xuất siêu rau quả gần 1,7 tỉ USD.