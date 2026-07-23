Nước Nhật lần đầu tiên có nữ thị trưởng nghỉ thai sản

Bà Shoko Kawata sắp làm nên lịch sử lần thứ hai. Người phụ nữ đang lãnh đạo một thành phố nhỏ của Nhật Bản, ngay ngoại ô Osaka, sẽ trở thành thị trưởng đương nhiệm đầu tiên của đất nước mặt trời mọc nghỉ thai sản.

Mới gần 3 năm trước, bà Kawata lần đầu gây chú ý khi trở thành nữ thị trưởng trẻ nhất Nhật Bản... và ngày nay, bà tiếp tục tiên phong.

Các nhân viên thành phố Yawata đều được đảm bảo có 16 tuần nghỉ thai sản - nhưng với vị trí thị trưởng thì lại không có lựa chọn hoặc quy trình nào như vậy. Nên bà Kawata đã tự tạo ra điều đó cho mình, đã bổ nhiệm người thay thế và dự định sẽ nghỉ phép đầy đủ 16 tuần.

“Thật lòng mà nói, chính tôi cũng rất ngạc nhiên khi biết mình là thị trưởng đầu tiên (nghỉ thai sản). Điều đó khiến tôi nhận ra rằng cho đến nay, thực sự chưa có nhiều phụ nữ trẻ, hay phụ nữ nói chung, trở thành thị trưởng. Nói đúng ra, hiện không có hệ thống nghỉ thai sản chính thức nào dành cho thị trưởng”.

Bà Shoko Kawata, thị trưởng thành phố Yawata, chụp ảnh cùng người dân trước khi tham gia lễ rước chùa ở Yawata, tỉnh Kyoto (Nhật Bản), ngày 17.7.2026 ẢNH: REUTERS

Bà Kawata nói thêm rằng bà đã chịu nhiều lời chỉ trích về quyết định này. Trên đường phố Yawata trong lễ hội Taiko của thành phố, có nhiều ý kiến trái chiều khi bà Kawata tham dự một trong những sự kiện cuối cùng của mình.

Trong khi người đàn ông này cho rằng đó là một hành động ấn tượng, chủ động và tiến bộ…

…người phụ nữ này lại cho rằng thị trưởng không nên được hưởng lương đầy đủ trong thời gian nghỉ phép, mặc dù bà vẫn đồng ý rằng cần có thời gian để hồi phục sau khi sinh con.

Vào tháng 10 năm ngoái, bà Sanae Takaichi đã trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Nhưng chính trị và các vai trò lãnh đạo vẫn là môi trường do nam giới thống trị.

Nhật Bản xếp hạng 118 trên 148 quốc gia trong báo cáo về khoảng cách giới tính gần đây nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

“Mọi người bàn luận về bình đẳng giới và cải cách môi trường làm việc, nhưng chúng ta cần xây dựng một xã hội mà ở đó mọi người, thuộc mọi ngành nghề, kể cả những người giữ vai trò lãnh đạo, không ngần ngại sinh con. Nếu không, tôi tin rằng sự suy giảm dân số liên tục do tỷ lệ sinh giảm và sự suy thoái kinh tế là hậu quả không thể tránh khỏi”, bà Kawata chia sẻ.

Phụ nữ Nhật Bản được pháp luật cho phép nghỉ thai sản khoảng 14 tuần và thường được trả khoảng 2/3 tiền lương cùng với một khoản tiền thưởng khi sinh con.