Mỗi ngày xả 1.350 m³ nước thải ra môi trường

Ngày 27.11, lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Long Sơn (TP.HCM) cho biết địa phương có ghi nhận phản ánh của người dân về việc cơ sở nuôi tôm công nghiệp ở thôn 2 xả nước thải ra sông Rạng.

Cơ sở nuôi tôm xả thải ra sông Rạng, gần nơi người dân nuôi cá lồng bè ẢNH: NGUYỄN LONG

Từ phản ánh của người dân, ngày 5.11, UBND xã Long Sơn ban hành quyết định kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với cơ sở nuôi tôm của ông N.Đ.A tại thôn 2, xã Long Sơn.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định ông N.Đ.A thuê hơn 6,2 ha đất tại thôn 2, xã Long Sơn để nuôi tôm công nghiệp. Cơ sở bắt đầu hoạt động từ ngày 31.8.2026, với 11 ao nuôi, gồm 9 ao nuôi tôm thương phẩm và 2 ao nuôi tôm giống.

Các ao nuôi tôm công nghiệp của ông N.Đ.A ẢNH: NGUYỄN LONG

Tổng diện tích ao nuôi tôm khoảng 1,5 ha. Trung bình mỗi vụ nuôi kéo dài khoảng 3 tháng 15 ngày, dự kiến mỗi năm cơ sở nuôi 2,5 vụ. Lượng thức ăn sử dụng trung bình khoảng 50 tấn/vụ.

Nguồn nước phục vụ nuôi tôm được bơm từ sông Rạng vào hệ thống ao chứa, qua các công đoạn lắng cặn, khử phèn, diệt khuẩn, bổ sung khoáng chất trước khi đưa vào các ao nuôi.

Mỗi ngày, cơ sở thực hiện xả đáy ao nuôi một lần. Nước thải chứa phân tôm, vỏ tôm và thức ăn dư thừa được đưa ra ngoài thông qua hệ thống đường ống lắp đặt dưới đáy ao.

Sau khi được tách vỏ tôm, nước thải được dẫn qua hệ thống hầm biogas có lót bạt chống thấm để giữ lại phân tôm, cặn lắng và thức ăn dư thừa. Nước thải sau đó chảy vào ao lắng rộng 1.500 m² không có lớp chống thấm, trước khi xả ra một nhánh sông Rạng.

Theo cơ quan chức năng, trung bình mỗi ngày, cơ sở này xả khoảng 1.350 m³ nước thải sản xuất ra môi trường.

Ngoài ra, cơ sở còn phát sinh các loại chất thải nguy hại như bóng đèn huỳnh quang, dầu nhớt thải, bao bì chứa thành phần nguy hại phục vụ nuôi tôm nhưng chưa trang bị kho, thùng chứa để lưu giữ, quản lý theo quy định.

Đề xuất phạt 300 triệu đồng, buộc di dời cơ sở nuôi tôm

Theo Phòng Kinh tế xã Long Sơn, cơ sở nuôi tôm của ông N.Đ.A thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường do UBND TP.HCM cấp. Tuy nhiên, từ khi đi vào hoạt động đến thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa thực hiện thủ tục pháp lý về môi trường theo quy định.

Mỗi ngày có hơn 1.350 m3 nước thải ra sông Rạng từ cơ sở nuôi tôm công nghiệp qua cống nước này ẢNH: NGUYỄN LONG

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước để phân tích. Kết quả phân tích mẫu nước thải đầu ra lấy ngày 9.11 cho thấy các chỉ tiêu không vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Tuy nhiên, theo Phòng Kinh tế xã Long Sơn, chủ cơ sở cần đầu tư xây dựng hoặc cải tạo công trình xử lý nước thải tập trung để đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.

Ngày 23.11, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu cơ sở nuôi tôm của ông A. dừng hoạt động.

Căn cứ các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Phòng Kinh tế xã Long Sơn đề xuất UBND xã xử phạt ông N.Đ.A 300 triệu đồng về hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định, khi vận hành chính thức có vi phạm về bảo vệ môi trường.

Ngoài hình thức phạt tiền, Phòng Kinh tế còn đề xuất đình chỉ hoạt động nuôi tôm của ông N.Đ.A trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày 23.11, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc ông A. di dời cơ sở nuôi tôm đến vị trí khác phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt