Ở nơi dạy và học trong một lĩnh vực luôn thay đổi

Không chỉ là trang bị kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

Với triết lý giáo dục "toàn diện, sáng tạo, phụng sự", Trường ĐH Công nghệ thông tin (UIT) là nơi đào tạo sinh viên phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng chuyên môn lẫn thái độ sống tích cực phục vụ cộng đồng, năng động - bản lĩnh - tự tin hội nhập với cộng đồng quốc tế. Nhà trường luôn đề cao tinh thần sáng tạo, tự do học thuật, chuyên nghiệp trong mọi hoạt động, đồng thời gắn kết tri thức với trách nhiệm xã hội - hướng đến sự phát triển bền vững của cộng đồng và đất nước.

Trường ĐH Công nghệ thông tin là một thành viên trực thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM ẢNH: B.H

Tại UIT, hoạt động giảng dạy được gắn với nghiên cứu khoa học và thực tiễn nghề nghiệp. Qua đồ án, đề tài, các cuộc thi học thuật và hoạt động tại phòng thí nghiệm, sinh viên (SV) có cơ hội vận dụng kiến thức vào những vấn đề cụ thể. Quá trình ấy đòi hỏi nhiều thời gian hướng dẫn: từ xác định một đề tài vừa sức, tìm tài liệu, lựa chọn phương pháp đến đánh giá kết quả. Có khi điều cần sửa là một đoạn mã; có khi phải xem lại cả hướng tiếp cận ban đầu.

Những thành tích học thuật, công bố khoa học hay sản phẩm của SV vì thế cũng cho thấy một phần công sức của đội ngũ giảng viên. Bên cạnh kết quả được ghi nhận là quá trình làm việc có cả thử nghiệm thất bại, những lần chỉnh sửa và yêu cầu phải làm lại. Qua đó, SV rèn được sự cẩn trọng, khả năng hợp tác và thói quen làm việc đến nơi đến chốn. Đây là những điều cần thiết cho chặng đường sau đại học, dù các em lựa chọn nghiên cứu, làm việc tại doanh nghiệp hay khởi nghiệp.

Trường ĐH Công nghệ thông tin đặt việc phát triển chuyên môn trong mối quan hệ với trách nhiệm của người học đối với xã hội. Đào tạo một kỹ sư, cử nhân công nghệ thông tin không chỉ là trang bị kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. Nhà trường còn cần giúp SV hiểu về đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng dữ liệu, quyền riêng tư và cân nhắc tác động của công nghệ đối với con người.

Để thực hiện những mục tiêu ấy, giảng viên cần một môi trường làm việc có sự phối hợp và hỗ trợ. Cùng với đội ngũ thầy cô, viên chức và người lao động ở các đơn vị đang góp phần duy trì điều kiện học tập, nghiên cứu và sinh hoạt cho sinh viên. Chất lượng của một trường ĐH được tạo nên từ cả công việc chuyên môn trên giảng đường lẫn những hoạt động hỗ trợ hằng ngày.

Dịp tri ân đóng góp của các thế hệ thầy cô giáo

Đáng chú ý, ở ngôi trường này, công việc của giảng viên gắn với một lĩnh vực có tốc độ thay đổi rất nhanh. Một công nghệ mới xuất hiện có thể đặt ra yêu cầu cập nhật bài giảng, thay đổi bài thực hành, thậm chí nhìn lại cách đánh giá kết quả học tập. Người thầy vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu và tiếp tục học để giúp SV có nền tảng vững chắc, đủ khả năng thích nghi khi bước vào nghề.

Trường ĐH Công nghệ thông tin khai giảng năm học mới 2026 - 2027 ẢNH: B.H

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang làm rõ hơn yêu cầu đó. SV có thể tìm lời giải, viết mã, tổng hợp tài liệu với sự hỗ trợ của nhiều công cụ. Nhưng có được câu trả lời không có nghĩa là đã hiểu vấn đề. Trong quá trình hướng dẫn, giảng viên cần giúp người học biết kiểm tra kết quả, giải thích lựa chọn của mình và chịu trách nhiệm với sản phẩm tạo ra. Đó là những yêu cầu quan trọng trong đào tạo nhân lực công nghệ, nhất là khi sản phẩm phần mềm và các hệ thống số ngày càng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 là dịp để Trường ĐH Công nghệ thông tin trân trọng ghi nhận đóng góp của các thế hệ thầy cô đối với sự phát triển của nhà trường. Sự tri ân ấy cũng gắn với trách nhiệm tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục tôn trọng chuyên môn, khuyến khích đổi mới và tạo điều kiện để người thầy làm tốt công việc của mình.

Trong một lĩnh vực luôn thay đổi, sự tận tâm và nghiêm túc của đội ngũ giảng viên là điểm tựa để UIT tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, giúp SV trưởng thành và đóng góp bằng chính năng lực của mình.