Ô tô đậu tràn lan trước cổng trường

Nhiều phụ huynh phản ánh mặc dù cơ quan chức năng đã đặt biển "cấm dừng và đậu xe", nhưng trước cổng Trường tiểu học Bình Hòa - số 4/2 Phan Chu Trinh, P.Bình Thạnh (trước đây thuộc P.12, Q.Bình Thạnh), TP.HCM, nhiều ô tô, taxi đậu tràn lan trên đường chiếm hết lối đi của các em học sinh.

Xe đậu lấn chiếm hàng dài bên phải làn đường của xe máy, khiến người chạy xe máy phải lấn giữa đường mới lưu thông qua được, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Nhiều ô tô, taxi đậu tràn lan trên đường dù có biển "cấm dừng và đậu xe" Ảnh: Như Thảo

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng này để đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

Bài vở và hình ảnh cộng tác xin gửi về: bandocvietbtn@gmail.com