Sống bất an trong những khu chung cư cũ

M ƯA THÌ THẤM DỘT

Chỉ lên trần nhà đã rơi từng mảng vữa, còn trơ thép gỉ sét, bà Nguyễn Thị Đào, ngụ khu chung cư C6 Quang Trung, P.Thành Vinh (Nghệ An), sốt ruột nói còn ở đây ngày nào là khổ ngày đó. "Mưa thì nước dột từ tầng 5 chảy xuống tận tầng 2 này, ngồi trong nhà cũng phải đội nón; nhưng sợ nhất là các mảng vữa trên trần nhà, chưa biết rơi khi nào", bà Đào nói.

Các dãy nhà khu chung cư Quang Trung đã xuống cấp nhưng hàng trăm hộ dân vẫn phải sinh sống ẢNH: KHÁNH HOAN

Gia đình bà Đào sống ở căn hộ rộng 31 m2 này từ năm 1979. Đây là một trong số 22 tòa chung cư, cao 5 tầng (gọi là chung cư Quang Trung) được xây dựng và hoàn thành năm 1976. Sau hàng chục năm sử dụng, các tòa nhà này bị xuống cấp và UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt chủ trương xây dựng lại các tòa chung cư mới để bố trí tái định cư cho người dân. Đến nay, việc cải tạo các tòa ở khu A và B đã hoàn thành; riêng khu C, 2 tòa nhà tái định cư vẫn dang dở, gần 400 hộ dân phải sống bất an trong 5 tòa nhà xuống cấp. "Năm trước, chúng tôi phải sơ tán nhiều lần khi có bão sắp đổ bộ vì sợ chung cư sập. Chồng tôi bị tai biến, nằm một chỗ, công an phải đến cõng đi, bây giờ cứ nghe đến mưa bão là sợ", bà Đào cho biết thêm.

Theo ghi nhận của PV, dù nhiều gia đình sống ở 5 tòa chung cư này đã nhiều lần sửa chữa, gia cố, nhưng kết cấu bê tông trần nhà và các trụ bê tông đã bị bung, gây dột khi có mưa. Hệ thống điện, nước cũng đã xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn. Lo ngại nguy hiểm nên một số gia đình phải tạm chuyển đi nơi khác sinh sống.

Bà Võ Thị Hải, cư dân sinh sống ở đây, cho biết ở tòa nhà này đã có người dân bị vữa rơi trúng đầu, phải nhập viện. Bà phải thuê thợ làm trần bằng tôn để che lại phần trần nhà bị bong tróc, nhưng vẫn không an tâm. "Chúng tôi chỉ mong sớm được tái định cư, chứ ở đây rất bất an vì nguy hiểm", bà Hải cho hay. Trong khi đó, người dân cho biết họ chờ tái định cư từ lâu, nhưng dự án thực hiện quá chậm.

Trần nhà chung cư bị vỡ kết cấu, trông rất nguy hiểm ẢNH: KHÁNH HOAN

Dự án cải tạo, xây dựng lại các tòa chung cư khu C gồm 8 tòa nhà chung cư cao 22 tầng, 64 căn nhà liền kề và các công trình thương mại - dịch vụ. Đến nay, có 3 tòa nhà chung cư cũ (C7, C8, C9) đã được phá dỡ và bố trí tái định cư cho 149 hộ dân, 1 tòa nhà thương mại cũng đã hoàn thiện; 2 tòa nhà tái định cư còn lại đang được thi công.

Kiểm tra dự án này, ông Hoàng Phú Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã yêu cầu Sở Xây dựng Nghệ An phối hợp với chủ đầu tư dự án lập kế hoạch chi tiết tiến độ thi công để sớm hoàn thành 2 tòa nhà, bố trí chỗ ở cho người dân.

M ONG ĐƯỢC THOÁT KHỎI CHUNG CƯ CŨ

Tương tự, hàng trăm hộ dân ở khu tập thể Cọc Sợi (P.Trường Vinh, Nghệ An) cũng đang phải sống trong cảnh khổ sở vì nhà cửa xuống cấp trầm trọng. Khu tập thể này được xây dựng từ cuối thập niên 1970 để bố trí cho cán bộ, công nhân viên Công ty dệt may Hà Nội. Đến năm 1992, các căn hộ được bán hóa giá. Sau nhiều năm sử dụng, những dãy nhà tập thể cấp 4, mỗi căn hộ chỉ rộng khoảng 30 m2, mái lợp bằng fibro xi măng và mái tôn ẩm thấp đã xuống cấp, hư hỏng, xập xệ.

Những căn nhà cũ kỹ ở khu tập thể Cọc Sợi ẢNH: KHÁNH HOAN

Ông Mai Văn Sự, người dân sống ở đây, cho biết gia đình ông có 3 thế hệ ở trong căn nhà chật hẹp này. "Trời mưa thì sợ sập, trời nắng thì nóng hầm hập như cái lò. Con cháu đi học, đi làm về nhà không muốn ở trong nhà vì rất bí bách. Khu tập thể này có nguy cơ cháy nổ vì nhà đã xuống cấp, san sát, đường dây điện chằng chịt, nhiều thiết bị cũ nát trong khi đường đi rất chật hẹp", ông Sự nói. Ông cũng mong chính quyền địa phương sớm triển khai chính sách cải tạo nhà tập thể cũ với bảng giá đất phù hợp để người dân có chỗ ở tốt hơn.

Ông Tưởng Đăng Bằng, khối trưởng khối 7, sống tại khu tập thể này, cho hay khu này trước đây có 22 dãy nhà cấp 4 với 246 hộ dân. Cách đây 3 năm, đã có 54 hộ được giải quyết theo phương án chỉnh trang đô thị, được bố trí để xây nhà mới. Sau đó, có 65 hộ khác cũng đã được bốc thăm chọn vị trí; tuy nhiên đến nay vẫn chưa có quyết định phê duyệt giá đất của nhà nước và dự án bị "treo" từ đó đến nay.

Một lãnh đạo P.Trường Vinh cho biết phường đang rà soát, lập phương án đề xuất cơ chế phù hợp, báo cáo UBND tỉnh Nghệ An xem xét để sớm bố trí chỗ ở mới cho người dân.