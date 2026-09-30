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    XeThị trường

    Ô tô đô thị tầm 500 triệu ngày càng 'nóng', xe xăng đua giảm giá

    Chí Tâm
    Chí Tâm
    Nhóm ô tô đô thị tầm giá dưới 500 triệu đồng ngày càng sôi động khi nhiều mẫu xe xăng liên tục giảm giá, trong khi xe điện cũng xuất hiện ngày một nhiều. Nhờ đó, người mua có nhiều lựa chọn trong tầm tiền này.

    THACO AUTO tiếp tục điều chỉnh giá KIA Sonet, đưa phiên bản tiêu chuẩn xuống còn 450 triệu đồng. Với giá mới, KIA Sonet hiện thấp hơn Hyundai Venue khoảng 49 triệu đồng và Toyota Raize khoảng 60 triệu đồng, qua đó tạo thêm áp lực lên nhóm xe đô thị cỡ nhỏ sử dụng động cơ xăng.

    Ô tô đô thị tầm 500 triệu ngày càng 'nóng', xe xăng đua giảm giá - Ảnh 1.

    KIA Sonet điều chỉnh giá bán, giá mới từ 450 triệu đồng

    ẢNH: CHÍ TÂM

    Nếu vài năm trước, khách hàng có khoảng 500 triệu đồng chủ yếu cân nhắc các mẫu xe xăng như Sonet, Raize hay Venue thì hiện nay bức tranh thị trường đã khác. Cùng tầm tiền này, thị trường xuất hiện thêm nhiều mẫu xe điện như VinFast VF 5, Geely EX2, Wuling Bingo hay BYD Dolphin, khiến khoảng giá 400 - 500 triệu đồng trở nên cạnh tranh hơn.

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    Xe xăng kéo giá về sát mốc 500 triệu đồng

    Trong nhóm xe xăng đô thị, KIA Sonet hiện là mẫu có giá khởi điểm thấp nhất, từ 450 triệu đồng. Hyundai Venue có giá từ 499 triệu đồng, trong khi Toyota Raize niêm yết 510 triệu đồng.

    Đáng chú ý, Sonet đã nhiều lần được điều chỉnh giá trong năm 2026. Dù không thể khẳng định nguyên nhân trực tiếp đến từ sự cạnh tranh của xe điện, việc liên tục hạ giá cho thấy các hãng đang phải tăng sức hút cho sản phẩm trong bối cảnh người mua có ngày càng nhiều lựa chọn cùng tầm tiền.

    Ô tô đô thị tầm 500 triệu ngày càng 'nóng', xe xăng đua giảm giá - Ảnh 2.

    Hyundai Venue giảm mạnh giá niêm yết so với thời điểm đầu mở bán

    ẢNH: HYUNDAI

    Xét về sức tiêu thụ, Sonet vẫn đang chiếm ưu thế khá lớn trong nhóm SUV hạng A, máy xăng. Sau 8 tháng đầu năm 2026, mẫu SUV cỡ nhỏ của KIA đạt doanh số 5.139 xe, trong khi Toyota Raize chỉ bán được 1.837 xe, Hyundai Venue đạt 824 xe.

    Việc mẫu xe bán tốt nhất nhóm vẫn tiếp tục hạ giá cho thấy cuộc đua hiện nay không chỉ nằm ở doanh số mà còn ở khả năng duy trì sức cạnh tranh lâu dài. Bởi với mức ngân sách khoảng 500 triệu đồng, khách hàng hiện không còn bị giới hạn trong một vài lựa chọn sản phẩm như trước.

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    Xe điện thay đổi cuộc chơi

    Sức ép với các mẫu xe xăng hiện còn đến từ nhóm ô tô điện đô thị có giá ngày càng dễ tiếp cận. VinFast VF 5 đang có giá niêm yết khoảng 496 triệu đồng, chưa tính các chương trình ưu đãi. Geely EX2 có giá từ 459 - 499 triệu đồng, trong khi Wuling Bingo dao động khoảng 399 - 499 triệu đồng tùy phiên bản. BYD Dolphin có giá niêm yết cao hơn mốc 500 triệu đồng nhưng từng được đại lý giảm sâu, đưa giá bán thực tế xuống gần nhóm xe kể trên.

    Ô tô đô thị tầm 500 triệu ngày càng 'nóng', xe xăng đua giảm giá - Ảnh 3.

    Geely EX2 bản Max giá 499 triệu đồng, trang bị tiện nghi "hấp dẫn" hàng đầu phân khúc

    ẢNH: VIỆT HƯNG

    Dù không phải tất cả các mẫu xe điện này đều nằm cùng phân khúc với Sonet, Raize hay Venue nhưng vẫn cạnh tranh trực tiếp về giá bán, đặc biệt với nhóm khách mua ô tô lần đầu hoặc chủ yếu di chuyển trong đô thị.

    Ngoài giá, xe điện còn có lợi thế về chi phí lăn bánh khi được miễn lệ phí trước bạ. Trong một số điều kiện sử dụng, chi phí năng lượng và bảo dưỡng cũng thấp hơn xe sử dụng động cơ đốt trong.

    Ở chiều ngược lại, xe xăng vẫn có ưu thế về mạng lưới trạm nhiên liệu rộng, thời gian tiếp năng lượng nhanh, thói quen sử dụng quen thuộc và hệ thống hậu mãi đã hình thành lâu năm. Đây vẫn là những yếu tố quan trọng với nhóm khách thường xuyên di chuyển đường dài hoặc chưa thuận tiện lắp đặt, tiếp cận trạm sạc.

    Sự góp mặt ngày càng nhiều của các mẫu xe quanh mốc 500 triệu đồng đang làm thay đổi đáng kể cuộc chơi ở nhóm ô tô đô thị. Xe xăng phải cạnh tranh mạnh hơn về giá và ưu đãi, trong khi xe điện tiếp tục mở rộng lựa chọn nhờ lợi thế chi phí sử dụng. Người mua là bên hưởng lợi rõ nhất khi cùng một khoản ngân sách nhưng có nhiều phương án lựa chọn hơn trước.

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    xe xăng ô tô đô thị Kia Sonet Hyundai Venue Geely EX2

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