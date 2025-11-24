Ô tô hỏng sau lũ, hãng sửa xe ở Nha Trang hẹn khách 'ra tết lấy'

Sau đợt mưa lũ lớn từ ngày 16 - 22.11.2025, các dịch vụ cứu hộ và gara ô tô ở Nha Trang (Khánh Hòa) rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Nhiều gara cho biết số lượng xe gặp sự cố tăng đột biến, "gấp hàng chục, thậm chí cả trăm lần so với ngày thường", khiến lịch nhận xe kéo dài sang cả tuần sau.

Xe cẩu cứu hộ ô tô tại P.Tây Nha Trang (Khánh Hòa) ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Anh Quảng, tài xế sống tại P.Tây Nha Trang, chia sẻ xe anh ngập sâu và hiện nằm trên đường còn ngập bùn trung tâm thôn, phải gọi đến 3 - 4 đội cứu hộ mới có một đơn vị nhận vì tất cả đều đang quá tải.

"Đường thì đầy bùn đất, rác trôi lềnh bềnh, xe chết máy nằm la liệt. Nhiều tài xế đứng chờ hàng giờ, xe cứu hộ chạy ngang cũng không dừng lại được vì đã chở đủ", anh Quảng nói và cho biết chủ gara nhận sửa xe nhưng chưa thể cẩu xe đi lúc này.

Bên cạnh dọn dẹp, việc đưa xe đi sửa cũng là một vấn đề khiến người dân đau đầu vì chỗ nào cũng quá tải ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Nhiều gara ô tô luôn trong tình trạng chật kín, xe xếp hàng dài ngoài cổng, còn nhiều tuyến đường khắp khu phía tây Nha Trang thì xe nằm đường la liệt, chỉ số ít được cẩu đi sửa chữa.

Anh Vũ, chủ một gara xe ở P.Tây Nha Trang (phường có nhiều gara nhất Nha Trang), cho hay mấy ngày qua hàng trăm cuộc gọi của người quen đổ về máy anh.

"Chỉ riêng người quen, khách hàng thân thiết thôi đã quá tải chứ chưa nói đến khách vãng lai. Gara tôi năm ngày phường ngập nhất đợt lũ vừa rồi nên rất nhiều người ưu tiên tiệm sửa gần nhà", anh Vũ cho hay và thông tin gara anh cũng bị ngập lụt và đang dọn dẹp lại để phục vụ khách hàng sớm nhất có thể.

Ô tô hỏng đậu la liệt trước UBND P.Tây Nha Trang ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Còn anh Nguyễn Khánh Hòa (cũng ở P.Tây Nha Trang) cho hay ô tô của anh có bảo hiểm của hãng xe. Sau khi bị ngập, nhân viên đã đến xem hiện trạng xe và thông báo sẽ cẩu xe về hãng sửa chữa. Tuy nhiên, khi nhắc đến thời điểm giao xe, họ không nói chính xác mà nói có khi đến "ra tết mới nhận xe".

Anh Huỳnh Uy Viễn (P.Tây Nha Trang) cũng gian nan không kém. Nhà ngập sâu hơn 2 m nên ô tô cũng ngập sâu. Sau 2 ngày mỏi mắt tìm gara sửa xe, anh quyết định thuê cứu hộ từ Đắk Lắk xuống cẩu xe lên đó sửa.

Tấp nập sửa xe, cẩu xe tìm chỗ sửa sau lũ ẢNH: HIỀN LƯƠNG

"Riêng giá cẩu xe từ Nha Trang lên Đắk Lắk là 10 triệu đồng một chuyến, nếu đi ghép (loại xe cứu hộ chở 2 chiếc) xe là 12 triệu đồng. Chắc khi xe lăn bánh được chắc mất gần trăm triệu", anh Viễn thở dài.