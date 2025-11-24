Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Ô tô hỏng sau lũ, hãng sửa xe ở Nha Trang hẹn khách 'ra tết lấy'

Hiền Lương
Hiền Lương
24/11/2025 15:50 GMT+7

Quá nhiều ô tô hỏng do ngập lụt lịch sử ở Khánh Hòa, hãng sửa chữa xe ô tô ở Nha Trang hẹn khách 'ra tết lấy xe'.

Sau đợt mưa lũ lớn từ ngày 16 - 22.11.2025, các dịch vụ cứu hộ và gara ô tô ở Nha Trang (Khánh Hòa) rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Nhiều gara cho biết số lượng xe gặp sự cố tăng đột biến, "gấp hàng chục, thậm chí cả trăm lần so với ngày thường", khiến lịch nhận xe kéo dài sang cả tuần sau.

Ô tô hỏng sau lũ, hãng sửa xe ở Nha Trang hẹn khách 'ra tết lấy' - Ảnh 1.

Xe cẩu cứu hộ ô tô tại P.Tây Nha Trang (Khánh Hòa)

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Anh Quảng, tài xế sống tại P.Tây Nha Trang, chia sẻ xe anh ngập sâu và hiện nằm trên đường còn ngập bùn trung tâm thôn, phải gọi đến 3 - 4 đội cứu hộ mới có một đơn vị nhận vì tất cả đều đang quá tải. 

"Đường thì đầy bùn đất, rác trôi lềnh bềnh, xe chết máy nằm la liệt. Nhiều tài xế đứng chờ hàng giờ, xe cứu hộ chạy ngang cũng không dừng lại được vì đã chở đủ", anh Quảng nói và cho biết chủ gara nhận sửa xe nhưng chưa thể cẩu xe đi lúc này.

Ô tô hỏng sau lũ, hãng sửa xe ở Nha Trang hẹn khách 'ra tết lấy' - Ảnh 2.

Bên cạnh dọn dẹp, việc đưa xe đi sửa cũng là một vấn đề khiến người dân đau đầu vì chỗ nào cũng quá tải

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Nhiều gara ô tô luôn trong tình trạng chật kín, xe xếp hàng dài ngoài cổng, còn nhiều tuyến đường khắp khu phía tây Nha Trang thì xe nằm đường la liệt, chỉ số ít được cẩu đi sửa chữa.

Anh Vũ, chủ một gara xe ở P.Tây Nha Trang (phường có nhiều gara nhất Nha Trang), cho hay mấy ngày qua hàng trăm cuộc gọi của người quen đổ về máy anh. 

"Chỉ riêng người quen, khách hàng thân thiết thôi đã quá tải chứ chưa nói đến khách vãng lai. Gara tôi năm ngày phường ngập nhất đợt lũ vừa rồi nên rất nhiều người ưu tiên tiệm sửa gần nhà", anh Vũ cho hay và thông tin gara anh cũng bị ngập lụt và đang dọn dẹp lại để phục vụ khách hàng sớm nhất có thể.

Ô tô hỏng sau lũ, hãng sửa xe ở Nha Trang hẹn khách 'ra tết lấy' - Ảnh 3.

Ô tô hỏng đậu la liệt trước UBND P.Tây Nha Trang

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Còn anh Nguyễn Khánh Hòa (cũng ở P.Tây Nha Trang) cho hay ô tô của anh có bảo hiểm của hãng xe. Sau khi bị ngập, nhân viên đã đến xem hiện trạng xe và thông báo sẽ cẩu xe về hãng sửa chữa. Tuy nhiên, khi nhắc đến thời điểm giao xe, họ không nói chính xác mà nói có khi đến "ra tết mới nhận xe". 

Anh Huỳnh Uy Viễn (P.Tây Nha Trang) cũng gian nan không kém. Nhà ngập sâu hơn 2 m nên ô tô cũng ngập sâu. Sau 2 ngày mỏi mắt tìm gara sửa xe, anh quyết định thuê cứu hộ từ Đắk Lắk xuống cẩu xe lên đó sửa. 

Ô tô hỏng sau lũ, hãng sửa xe ở Nha Trang hẹn khách 'ra tết lấy' - Ảnh 4.

Tấp nập sửa xe, cẩu xe tìm chỗ sửa sau lũ

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

"Riêng giá cẩu xe từ Nha Trang lên Đắk Lắk là 10 triệu đồng một chuyến, nếu đi ghép (loại xe cứu hộ chở 2 chiếc) xe là 12 triệu đồng. Chắc khi xe lăn bánh được chắc mất gần trăm triệu", anh Viễn thở dài.

Tin liên quan

'Rốn lũ' Hòa Thịnh: La liệt xe máy chờ sửa, chủ tiệm làm không xuể

'Rốn lũ' Hòa Thịnh: La liệt xe máy chờ sửa, chủ tiệm làm không xuể

Lũ rút, la liệt xe máy bị hỏng được đặt trước các cửa hàng sửa xe ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), chủ tiệm làm 'hết công suất' vẫn không kịp phục vụ khách.

Chuyến xe cứu trợ lao vào rốn lũ Đắk Lắk: Kinh nghiệm cho các đoàn đến sau

Khám phá thêm chủ đề

Ô tô Sửa ô tô ô tô hư hỏng sửa ô tô sau lũ ngập lụt ở Nha Trang khắc phục hậu quả sau lũ tin tức Khánh Hòa Nha Trang ô tô cũ gara Sửa xe ngập sâu Khánh Hòa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận