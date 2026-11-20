Những năm gần đây, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt thương hiệu xe Trung Quốc. Bên cạnh xe xăng và ô tô điện, nhiều hãng bắt đầu đẩy mạnh phân phối xe Plug-in hybrid (PHEV), hay còn gọi là hybrid sạc ngoài, nhằm tạo khác biệt với các đối thủ đã có chỗ đứng.

Xe Nhật, Hàn đi theo xu hướng công nghệ hybrid tự sạc ẢNH: CHÍ TÂM

Trong khi Toyota, Honda cùng nhiều thương hiệu Hàn Quốc chủ yếu tập trung vào hybrid tự sạc (HEV), nhóm PHEV phổ thông lại ghi nhận sự hiện diện của các mẫu ô tô đến từ Trung Quốc. Với ngân sách dưới 1 tỉ đồng, khách Việt đã có thể lựa chọn từ sedan BYD Seal 5 đến các mẫu SUV Sealion 5, Sealion 6, Geely EX5 EM-i hay Jaecoo J7 SHS-P.

Tuy nhiên, việc liên tục bổ sung sản phẩm và điều chỉnh giá bán khiến các mẫu xe Trung Quốc không chỉ cạnh tranh với xe Nhật, Hàn mà còn phải đối đầu với những "đối thủ" đồng hương.

BYD là ví dụ điển hình. Hãng xe Trung Quốc gia nhập nhóm SUV PHEV tại Việt Nam từ tháng 4.2025 với Sealion 6. Đây cũng là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của BYD tại Việt Nam tính tới thời điểm này.

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Dù vậy, tháng 10.2026, BYD tiếp tục giới thiệu Sealion 5 - mẫu SUV cỡ C cũng sử dụng hệ truyền động DM-i Super Hybrid nhưng có giá dễ tiếp cận hơn. Xe gồm hai phiên bản Essential và Premium, niêm yết lần lượt 739 - 789 triệu đồng. Trong giai đoạn đầu mở bán, hãng giảm 80 triệu đồng cho 1.000 khách mua xe đầu tiên, đưa giá bán về mức 659 - 709 triệu đồng.

Đáng chú ý, dù đã có Sealion 6, BYD vẫn đặt kỳ vọng lớn vào mẫu xe mới. Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Minh Lực - Giám đốc điều hành BYD Việt Nam cho biết, xác định Sealion 5 là mẫu xe chiến lược, đồng thời kỳ vọng nhận hơn 1.000 đơn đặt hàng trong tháng đầu mở bán, sau đó đạt doanh số khoảng 500 - 700 xe mỗi tháng.

Đã có Sealion 6, BYD vẫn tung ra thị trường Sealion 5 định vị cùng phân khúc crossover cỡ trung ẢNH: CHÍ TÂM

Cả Sealion 5 và Sealion 6 đều thuộc nhóm SUV cỡ C sử dụng công nghệ PHEV. Trong khi Sealion 6 có lợi thế về kích thước và một số trang bị, Sealion 5 hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên giá bán. Việc bổ sung mẫu xe mới giúp BYD mở rộng lựa chọn cho khách Việt, nhưng cũng tạo ra sự "dẫm chân" sản phẩm trong phân khúc.

Không chỉ BYD, Jaecoo cũng mở rộng danh mục xe bằng việc bổ sung phiên bản giá thấp cho dòng J7 hybrid sạc ngoài. Sau bản J7 SHS-P Flagship, thương hiệu này mới đây đưa về phiên bản Premium với giá niêm yết 879 triệu đồng, thấp hơn 90 triệu đồng so với bản Flagship.

Geely EX-5 EM-i bản thấp ưu đãi giá, xuống còn 741 triệu đồng ẢNH: VIỆT HƯNG

Trong tháng 11.2026, Jaecoo áp dụng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 90 triệu đồng cho J7 SHS-P, đưa mức giá quy đổi sau ưu đãi của bản Premium xuống 789 triệu đồng. Khoảng giá này tạo thêm sức ép cạnh tranh với BYD Sealion 6 và các mẫu SUV PHEV Trung Quốc khác.

Geely cũng đang tăng sức hút cho EX5 EM-i bằng chính sách giá. Mẫu xe này giới thiệu ở Việt Nam tháng 3.2026, với ba phiên bản có giá niêm yết 789 - 969 triệu đồng. Đến tháng 11, Geely công bố giá khởi điểm sau ưu đãi chỉ còn 741 triệu đồng, thấp hơn 48 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu.

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Với ngân sách 600 - 900 triệu đồng, khách Việt có nhiều lựa chọn xe SUV hybrid sạc ngoài từ BYD, Jaecoo đến Geely. Khi giá bán ngày càng tiệm cận, các thương hiệu này tìm cách tạo khác biệt bằng trang bị, chính sách bán hàng cũng như dịch vụ hậu mãi.

Như vậy, khi xe Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn chủ yếu tập trung vào hybrid tự sạc, PHEV dưới 1 tỉ đồng trở thành "sân chơi" của các hãng xe Trung Quốc tại Việt Nam. Tuy nhiên, lợi thế về số lượng mẫu mã cũng kéo theo cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa chính những thương hiệu này. Việc tung xe mới, gia tăng ưu đãi giúp khách hàng có thêm lựa chọn, nhưng chưa đủ để khẳng định sức mua PHEV được dự báo sẽ bùng nổ trong tương lai.