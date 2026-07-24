Ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam vẫn ế, Hyundai Grand i10 gánh doanh số

Sở hữu kiểu dáng thiết kế nhỏ gọn, trang bị cơ bản cùng giá bán thuộc vào hàng hấp dẫn nhất thị trường ô tô nhưng doanh số bán ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam còn gọi là ô tô cỡ nhỏ hạng A trong nửa đầu năm 2026 vẫn tiếp tục sụt giảm. Một số mẫu mã thu hẹp dải sản phẩm, dừng phân phối tạo điều kiện cho Hyundai Grand i10 dẫn đầu cuộc đua doanh số dù lượng xe bán ra vẫn khá khiêm tốn.

Xuyên suốt quãng thời gian từ cuối năm ngoái đến nay, cùng với cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ trên thị trường ô tô Việt Nam, các mẫu mã ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam cũng được các nhà sản xuất, phân phối áp dụng ưu đãi. Tuy nhiên, việc còn lại quá ít mẫu mã, cùng với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đến từ ô tô điện khiến doanh số Hyundai Grand i10, KIA Morning và Toyota Wigo vẫn không được cải thiện.

Tổng doanh số ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam trong tháng 6.2026 chỉ đạt 143 xe, mức thấp nhất từ trước đến nay

Ảnh: Toyota

Giá bán hấp dẫn, ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam vẫn khó thuyết phục khách mua

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) cho thấy, trong tháng 6.2026 cho thấy, tổng doanh số ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam chỉ đạt 143 xe, mức thấp nhất từ trước đến nay. Nếu so với tháng trước đó, doanh số phân khúc này giảm 15 xe tương đương 9,5%, đồng thời cũng ít hơn 250 xe, tương đương mức giảm 63,8% so với cũng kỳ năm ngoái.

Thực tế, tổng lượng xe thuộc phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam bán ra trong tháng vừa qua cũng chính là doanh số của riêng Hyundai Grand i10. Bởi, Toyota Wigo không bán được xe nào, trong khi đó KIA không công bố chi tiết lượng xe KIA Morning được giao đến tay khách hàng.

Doanh số Tháng 1.2026 527 Tháng 2.2026 208 Tháng 3.2026 257 Tháng 4.2026 174 Tháng 5.2026 158 Tháng 6.2026 143

Với kết quả này, tổng doanh số ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam sau nửa đầu năm 2026 chỉ mới đạt mức 1.467 xe, giảm 1.459 xe tương đương 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là một trong những phân khúc có doanh số bán thuộc hàng thấp nhất thị trường ô tô Việt Nam sau nửa đầu năm 2026.

Kết quả này nghe có vẻ bất ngờ, bởi Hyundai Grand i10, Toyota Wigo, KIA Morning… từng là những mẫu ô tô giá rẻ dễ bán và hút khách trên thị trường. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh từ cuộc đua giảm giá, cùng sự phát triển mạnh mẽ của ô tô điện, kết hợp với việc người tiêu dùng ngày càng đề cao yếu tố tiết kiệm, giá trị sử dụng cũng như tính kinh tế… khiến lợi thế vốn có của ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam dần bị xe điện khỏa lấp.

Không chỉ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xe taxi, ngay cả nhóm khách hàng trẻ, những người lần đầu mua xe… cũng đã hướng sự lựa chọn sang ô tô điện - vốn tiết kiệm chi phí, giá hấp dẫn và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn xe cỡ nhỏ máy xăng.

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Doanh số Toyota Wigo "lao dốc" không phanh, Hyundai Grand i10 gánh cả phân khúc

Sức mua chững lại khiến doanh số các mẫu mã thuộc phân khúc này như Hyundai Grand i10, Toyota Wigo đều sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Toyota Wigo đang dần "đuối sức" trong cuộc đua doanh số với các đối thủ cạnh tranh. Tiếp tục không bán được xe nào trong nửa đầu năm 2026, Toyota Wigo khép lại 6 tháng đầu năm chỉ với 203 xe bán ra, giảm 955 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số bán ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 vẫn tiếp tục sụt giảm Nguồn: VAMA, HTV

Mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia hiện chỉ còn được Toyota phân phối phiên bản số tự động với giá 405 triệu đồng. Dù vậy, so với năm ngoái, Toyota Wigo không có cập nhập, cải tiến nào về mẫu mã thiết kế cũng như công nghệ tính năng… Chính điều này, góp phần khiến sức hút của Toyota Wigo giảm đáng kể.

Trong khi đó, Hyundai Grand i10 dù tiếp tục dẫn đầu phân khúc nhưng cũng không mấy khả quan, bởi từ đầu năm đến nay có nhiều tháng doanh số mẫu xe cỡ nhỏ hạng A của Hyundai chỉ đạt hơn 100 xe. Cộng dồn nửa đầu năm 2026, lượng tiêu thụ Hyundai Grand i10 tại Việt Nam chỉ đạt 1.264 xe, giảm 330 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, mẫu xe mang thương hiệu Hàn Quốc lại chiếm đến 86,2% thị phần và gần như gồng gánh doanh số cho cả phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam trong nửa đầu năm 2026.

Lượng tiêu thụ Hyundai Grand i10 tại Việt Nam cũng chỉ đạt 1.264 xe, giảm 330 xe so với cùng kỳ năm ngoái Ảnh: Bá Hùng

Những số liệu kể trên phần nào cho thấy, khi ô tô điện nở rộ với nhiều mẫu mã sở hữu thiết kế thời trang đồng thời mang lại tính kinh tế nhiều hơn trong quá trình sử dụng… người Việt mua ô tô cỡ nhỏ sử dụng cá nhân, gia đình hay kinh doanh dịch vụ không còn mặn mà các với ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam.