Ô tô ồ ạt giảm giá, thị trường vẫn 'rầu' vì tháng Ngâu

Tâm lý hạn chế mua sắm của người dân cùng với thông tin về việc ô tô lắp ráp sản xuất trong nước sắp được áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ… khiến sức mua ô tô tại Việt Nam trong tháng 8 - thời điểm trùng với tháng 7 âm lịch (còn còn là tháng Ngâu) giảm mạnh, dù cho nhiều mẫu mã vẫn được nhà phân phối áp dụng ưu đãi, giảm giá.



Thị trường ô tô Việt Nam vẫn đứt mạch tăng trưởng trong tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch) Ảnh: Bá Hùng

Thị trường ô tô "đứt mạch" tăng trưởng

Trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô đang trên đà hồi phục, từ tháng 8.2024 - thời điểm trùng với tháng 7 âm lịch (còn gọi là tháng Ngâu hay tháng cô hồn), các nhà sản xuất phân phối bắt đầu gia tăng các chương trình ưu đãi, giảm giá nhằm hy vọng thị trường tiếp tục tăng trưởng. Chính vì vậy, hàng loạt mẫu mã từ xe lắp ráp trong nước đến xe nhập khẩu nguyên chiếc đều được các nhà sản xuất, đại lý phân phối tăng ưu đãi, thậm chí một số mẫu mã được đại lý hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ hoặc giảm giá lên tới cả trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, nỗ lực của các nhà sản xuất, phân phối vẫn không đủ để giúp thị trường ô tô phá dớp tháng Ngâu. Mạch tăng trưởng kéo dài suốt ba tháng trước đó của thị trường ô tô Việt Nam cũng đã bị chặn lại.

Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy trong tháng 8.2024, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 25.196 xe ô tô các loại, giảm 3.724 xe tương đương khoảng 13% so với tháng 7.2024.

Tính cả lượng xe Hyundai do TC Motor lắp ráp, phân phối trong tháng 8.2024, người Việt đã mua sắm tổng cộng 29.875 xe ô tô các loại Ảnh: Bá Hùng

Trong đó, sự sụt giảm chủ yếu tập trung ở phân khúc xe du lịch. Cụ thể, ô tô du lịch chiếm phần lớn thị phần với 19.129 xe bán ra nhưng giảm tới 16% so với tháng 7.2024. Trong khi đó, lượng tiêu thụ ô tô thương mại và xe chuyên dụng đều sụt giảm lần lượt 1% và 23% so với tháng 7.2024. Nếu tính cả lượng xe Hyundai do TC Motor lắp ráp, phân phối trong tháng 8.2024, người Việt đã mua sắm tổng cộng 29.875 xe ô tô các loại, giảm 4.374 xe tương đương 12,8% so với tháng 7.2024.

Theo trưởng bộ phận bán hàng của một đại lý Ford khu vực TP.HCM, ngoài việc người dân hạn chế mua ô tô trong tháng Ngâu, thông tin về việc Chính phủ ban hành chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước từ tháng 9.2024 cũng đã khiến không ít khách hàng mang tâm lý chờ đợi. Do đó, doanh số bán hàng của nhiều đại lý, thương hiệu theo đó cũng sụt giảm so với những tháng trước đây.

Thị trường ô tô Việt khó "có cửa" khởi sắc trong năm 2024

Ô tô nhập khẩu hút khách hơn xe lắp ráp trong nước

Việc Chính phủ dời thời gian áp dụng chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ với ô tô lắp ráp trong nước sang tháng 9.2024 tiếp tục giúp xe nhập khẩu chiếm ưu thế trong cuộc đua doanh số bán hàng tháng 8.2024.

Xe nhập khẩu chiếm ưu thế trong cuộc đua doanh số bán hàng tháng 8.2024 Ảnh: Bá Hùng

Nhiều nhà phân phối mạnh tay áp dụng ưu đãi 50 - 100% lệ phí trước bạ, thậm chí có thương hiệu hỗ trợ tới 150% lệ phí trước bạ (như Nissan Việt Nam) đã giúp ô tô nhập khẩu tạo sức hút với khách hàng mua xe. Chính vì vậy, theo VAMA dù cùng sụt giảm 13% so với tháng trước đó nhưng doanh số bán ô tô nhập khẩu trong tháng 8.2024 vẫn cao hơn xe lắp ráp trong nước.

Cụ thể, trong tổng số gần 25.200 xe ô tô của các thành viên VAMA giao đến tay khách hàng trong tháng 8.2024, ô tô nhập khẩu chiếm tới 13.132 xe. Trong khi ô tô lắp ráp trong nước chỉ đạt 12.064 xe, giảm 13% so với tháng 7.2024. Đây đã là tháng thứ 5 liên tiếp, doanh số bán xe nhập khẩu vượt ô tô lắp ráp trong nước.

Cộng dồn 8 tháng đã qua của năm 2024, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, lượng tiêu thụ xe lắp ráp trong nước giảm 11% trong khi ô tô nhập khẩu tăng 21% so với cùng kì năm ngoái.