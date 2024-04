Thị trường ô tô tìm lại nhịp tăng trưởng, sức mua vẫn yếu

Thị trường ô tô Việt Nam lấy lại nhịp tăng trưởng nhưng chưa được như kỳ vọng của các nhà sản xuất phân phối ô tô. Trong đó, các dòng xe gầm cao như SUV, Crossover vẫn đang cho thấy sức hút so với dòng sedan truyền thống.



Doanh số tăng 135% nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái

Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy thị trường ô tô Việt Nam vừa lấy lại nhịp tăng trưởng trong tháng khép lại quý bán hàng đầu tiên của năm 2024.

Trong tháng 3.2024, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 27.289 xe ô tô các loại, tăng 135% so với tháng 2.2024 Bá Hùng

Cụ thể, trong tháng 3.2024, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 27.289 xe ô tô các loại, tăng 15.656 xe tương đương khoảng 135% so với tháng 2.2024. Tất cả các phân khúc xe du lịch, xe thương mại và xe chuyên dụng đều ghi nhận sự tăng trưởng về doanh số, trong đó ô tô du lịch chiếm phần lớn và có mức tăng trưởng 135% so với tháng 2.2024. Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai do Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối tại Việt Nam, trong tháng 3.2024 người Việt đã mua sắm tổng cộng 31.831 xe ô tô các loại, tăng 18.165 xe tương đương 57,1% so với tháng 2.2024.

Kết quả này không khó lý giải bởi nếu so sánh với tháng 2.2024, thời gian bán hàng trong tháng 3.2024 dài hơn và không bị gián đoạn bởi các kỳ nghỉ lễ, tết. Bên cạnh đó, nỗ lực giảm giá bán nhiều mẫu xe của các nhà sản xuất, phân phối ô tô cũng thúc đẩy thị trường tăng trưởng. Tương tự giai đoạn cuối năm ngoái, trong tháng 3.2024 cuộc đua giảm giá bán diễn ra rầm rộ ở nhiều phân khúc như SUV đô thị tầm giá dưới 800 triệu đồng, sedan hạng B, hạng C cũng như Crossover 5 chỗ.

Doanh số Tháng 1.2024 19243 Tháng 2.2024 11633 Tháng 3.2024 27289

Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng ô tô mới tiêu thụ trong tháng 3.2024 vẫn thấp hơn khoảng 9%. Điều này cho thấy, sức mua ô tô vẫn khá yếu. Theo VAMA, tính đến hết quý 1/2024, tổng lượng ô tô bán ra trên thị trường vẫn thấp hơn 17% so với cùng kỳ năm 2023, dù các nhà sản xuất, phân phối ô tô vẫn nỗ lực duy trì chính sách ưu đãi, giảm giá với nhiều mẫu mã khác nhau.

Ô tô gầm cao áp đảo dòng sedan

Cùng với nhịp tăng trưởng của thị trường ô tô, thị hiếu lựa chọn mua xe của người Việt cũng đang có sự thay đổi, chuyển dịch. Các số liệu bán hàng của VAMA cũng như mỗi thương hiệu ô tô cho thấy, người Việt mua sắm ô tô trong giai đoạn đầu năm 2024 đang lựa chọn xe gầm cao nhiều hơn so với xe sedan truyền thống.

Cụ thể, doanh số các dòng ô tô gầm cao gồm SUV, Crossover, MPV trong tháng 3.2024 đạt tổng cộng 12.668 xe, tăng gần 3 lần so với tháng 2.2024, đồng thời,cao hơn gần 3,3 lần so với doanh số xe sedan. Trong đó, lượng tiêu thụ xe SUV chiếm tới 6.853 xe, xe Crossover đạt 2.003 xe, MPV đạt 3.812 xe. Trong khi đó, xe sedan chỉ chiếm 3.864 xe.

Sức mua hồi phục kéo doanh số bán của hầu hết các thương hiệu ô tô đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam đều tăng trưởng. Xét theo thương hiệu, Hyundai vẫn dẫn đầu thị trường với lượng xe bán ra đạt 4.542 xe. Toyota xếp thứ 2 với 3.865 xe, qua đó đẩy Ford xuống thứ 3 dù hãng xe Mỹ đã bán tới 3.686 xe, tăng hơn 2.000 xe so với tháng trước đó. Trong đó, mẫu bán tải Ford Ranger chiếm gần nửa doanh số bán của Ford tại Việt Nam.



Mitsubishi cũng có bước tiến mạnh mẽ khi xếp thứ 4 với 3.439 xe bán ra. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Honda (2.832 xe), Kia (2.524 xe), Mazda (2.350 xe) và Suzuki (1.750 xe). Tính đến hết quý 1/2024, tổng lượng ô tô bán ra trên thị trường đạt 58.165 xe, thấp hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Hyundai với tổng doanh số 10.114 xe đang tạm dẫn đầu cuộc đua doanh số giữa các thương hiệu trên thị trường ô tô Việt Nam. Vị trí thứ 2 thuộc về Ford (8.021 xe), trong khi Toyota chỉ mới bán được 7.321 xe.