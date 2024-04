Ô tô Trung Quốc tiếp tục 'ồ ạt' về Việt Nam trong năm 2024?

2023 có thể xem là một năm trầm lắng của thị trường ô tô Việt Nam, khi nhu cầu sở hữu xe giảm mạnh. Số liệu bán hàng từ các hãng cho thấy, toàn thị trường chỉ bán ra tổng cộng chưa tới 370.000 xe, giảm đến gần 140.000 xe, tương đương khoảng 27% so với năm trước đó. Mặc dù vậy, trong bức tranh chung có phần ảm đạm này, vẫn có điểm nhấn có thể xem là tích cực. Đó là việc thị trường vẫn giữ được sự sôi động, khi liên tiếp chào đón sự xuất hiện của hàng loạt mẫu mã mới, bất chấp bối cảnh doanh số "lao dốc không phanh".

Nhẩm tính sơ qua, trong năm 2023 toàn thị trường ô tô trong nước chào đón thêm hơn 70 mẫu hoặc phiên bản xe mới. Đây có thể xem là một kỷ lục mới. Nhưng đáng chú ý hơn nữa, là trong kỷ lục này lại có đóng góp lớn từ các mẫu xe xuất xứ Trung Quốc.

Năm 2023, thị trường Việt Nam chào đón hàng loạt thương hiệu, mẫu mã ô tô đến từ Trung Quốc Đình Tuyên

Thống kê cho thấy, chỉ trong vòng nửa cuối năm 2023, đã có đến 4 thương hiệu xe từ thị trường tỉ dân này chính thức mở bán xe tại Việt Nam. Đầu tiên và "đình đám" nhất phải kể đến mẫu xe điện Wuling Hongguang Mini EV. Mẫu xe siêu nhỏ này chính thức trình làng khách Việt từ tháng 6. Sở dĩ, Hongguang Mini EV gây chú ý là bởi mức giá bán chỉ dưới 300 triệu đồng, thấp nhất thị trường xe du lịch hiện nay.

Tiếp nối Wuling, một hãng xe Trung Quốc khác là Haval cũng chính thức có đại lý phân phối và mở bán mẫu xe đầu tiên có tên Haval H6. Mẫu xe này cũng nhận được quan tâm của nhiều người khi phân phối theo diện xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan; đồng thời trực tiếp cạnh tranh với những mẫu xe "sừng sỏ" ở phân khúc SUV/crossover hạng C như Mazda CX-5 hay Honda CR-V.

Chưa hết, giai đoạn cuối năm, thị trường tiếp tục đón nhận thêm 2 thương hiệu khác, lần lượt là Lynk & Co và Haima. Trong đó, Lynk & Co dù không phải thương hiệu quá nổi tiếng, nhưng cũng gây chú ý khi tung ra dải sản phẩm "hoành tráng" gồm 3 mẫu xe đều định vị ở phân khúc SUV, gồm 01, 05 và 09. Riêng mẫu Lynk & Co 09 thậm chí khiến nhiều người phải "giật mình" vì có mức giá bán công bố lên đến gần 2,2 tỉ đồng. Trong khi, Haima đánh dấu sự trở lại bằng việc giới thiệu 2 mẫu xe gia đình (MPV), gồm 7X và phiên bản điện 7X-E.

Nhóm xe xuất xứ Trung Quốc tại Việt Nam hiện khá "xôm tụ" với ít nhất 7 thương hiệu hiện diện Đình Tuyên

Như vậy, nếu tính cả những thương hiệu đã góp mặt trước đó gồm Beijing, Hongqi (Hồng Kỳ) và MG; hiện tại đã có đến 7 thương hiệu xe đến từ Trung Quốc chính thức phân phối tại Việt Nam. Tuy nhiên, con số này chắc chắn chưa dừng lại. Bởi lẽ, trong năm 2024, làn sóng xe Trung Quốc hứa hẹn sẽ còn tiếp tục mạnh hơn. Nhất là khi những "ông lớn" thực sự của ngành ô tô Trung Quốc như Chery hay BYD gần đây đều đã có những động thái, cho thấy sẵn sàng "tham chiến" thị trường Việt Nam.

Đặc biệt là Chery. Tập đoàn ô tô hàng đầu Trung Quốc từ giữa năm 2022 đã "đánh tiếng" cho việc trở lại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, đến hết quý 1/2024, Chery vẫn chưa chính thức hiện diện. Mặc dù vậy, khó có thể phủ nhận, quyết tâm trở lại của Chery. Bởi trong suốt gần 2 năm qua, tập đoàn này đã cụ thể hóa việc chuẩn bị bằng nhiều hoạt động thăm dò thị trường, mời đại diện các đơn vị thông tấn, truyền thông tham dự các sự kiện triển lãm, ra mắt và lái thử. Dự kiến, Chery sẽ chính thức đưa những mẫu xe đầu tiên "lên kệ" tại Việt Nam từ giữa năm nay.

Chery dự kiến phân phối các mẫu xe thuộc 2 thương hiệu Omoda và Jaecoo từ giữa năm 2024 Đình Tuyên

Mặc dù vậy, như thông tin đã tiết lộ trước đó, trước mắt, các dòng xe mà "ông lớn" xe Trung Quốc này phân phối tới khách Việt sẽ thuộc hai thương hiệu con, gồm Omoda và Jaecoo. Trước mắt, hãng sẽ hoàn tất các thủ tục để đưa về 4 mẫu xe cụ thể, gồm Omoda 5 (mẫu CUV cỡ B), Omoda S5, S5 GT (định vị ở nhóm SUV/crosover cỡ trung) và Jaecoo 7 (nhóm crossover cỡ B+, cạnh tranh với Toyota Corolla Cross hay Mazda CX-30).

Trong khi đó, BYD - thương hiệu xe Trung Quốc đang khá "đình đám" tại các thị trường trong Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia cũng đang đẩy việc tìm kiếm đối tác phân phối. Dự kiến, hãng này sẽ sớm phân phối mẫu xe đầu tiên (nhiều khả năng là Atto 3) từ giữa năm 2024. Không chỉ vậy, nhiều thông tin cho thấy, BYD cũng đã lên kế hoạch xây dựng nhà máy lắp ráp xe tại Phú Thọ trong thời gian tới.

Sự lớn mạnh của làn sóng xe Trung Quốc mang đến thêm nhiều lựa chọn cho người Việt mua ô tô Đình Tuyên

Ngoài sự hiện diện của Chery và BYD, nhóm thương hiệu đã tham gia thị trường Việt Nam trước đó, trong năm nay nhiều khả năng cũng sẽ "làm mới" dải sản phẩm. Wuling do TMT Motors phân phối, dự kiến đưa về thêm hai mẫu xe mới, cùng của tập đoàn SGMW là Baojun Yep và Wuling Bingo. Haima chào đón mẫu 8S định vị ở phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh với Mazda CX-5. Haval hứa hẹn đưa về Haval Jolion (thuộc phân khúc B-SUV) vào đầu quý 2/2024.

Chật vật tìm đất sống, xe Trung Quốc vẫn quyết tâm thâm nhập thị trường Việt Nam

Thương hiệu ô tô Hongqi (Hồng Kỳ) ngoài 2 mẫu đang phân phối gồm H9 và E-HS9 (SUV điện), nhiều khả năng sẽ phân phối thêm Hongqi HS5. Đại lý của hãng xe này hiện đã bắt đầu nhận đặt cọc mua xe.

Nhín chung, sự xuất hiện của những thương hiệu, mẫu mã xe mới từ Trung Quốc sẽ mang đến nhiều lợi thế cho người dùng ô tô tại Việt Nam trong thời gian tới. Bởi bên cạnh những lựa chọn quen thuộc từ Hàn Quốc hay Nhật Bản, người mua xe phổ thông sẽ có thêm nhiều lựa chọn. Bên cạnh đó, sự lớn mạnh của làn sóng ô tô Trung Quốc cũng sẽ góp phần làm giảm bớt những gam màu ảm đạm của thị trường ô tô Việt Nam, trong bối cảnh sức mua đang rất yếu.