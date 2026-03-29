Olympic Toán học trẻ Việt Nam 2026 'gọi tên' 12 thí sinh xuất sắc nhất

"Mùa vàng" của học sinh xứ Thanh

Hôm nay, 29.3, tại Trường cao đẳng FPT Polytechnic (13 Phan Tây Nhạc, Xuân Phương, Hà Nội) đã diễn ra vòng chung kết và lễ trao giải cuộc thi Olympic Toán học trẻ Việt Nam (VYMO) 2026.

Ban tổ chức đã trao tặng huy chương vàng cho 12 thí sinh xuất sắc, nằm trong top 5% thí sinh đạt điểm cao nhất cuộc thi. Mỗi em nhận phần thưởng trị giá 2 triệu đồng kèm giấy chứng nhận.

Những gương mặt "vàng" của VYMO 2026 ẢNH: VÂN ANH

Vòng chung kết VYMO 2026 có sự góp mặt của 298 học sinh ở cả 3 level. Đây là những gương mặt đã xuất sắc vượt qua vòng loại diễn ra vào ngày 15.3 tại 16 cơ sở FPT PolySchool trên toàn quốc. Tại vòng thi quyết định này, thí sinh làm bài trắc nghiệm gồm 40 câu trong 60 phút, thực hiện trực tiếp trên máy tính của FPT PolySchool và được thông báo kết quả ngay sau khi hoàn thành.

Chung cuộc, học sinh Thanh Hóa đã có một "mùa vàng" rực rỡ khi thâu tóm toàn bộ 4 huy chương vàng Level 1 (lớp 6 - 7), và đều thuộc về các học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh: Nguyễn Đức Kiên, Lê Văn Cường, Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Vương Khánh.

Ở Level 2 (lớp 8 - 9), 4 huy chương vàng được trao cho: Lê Quang Nguyên Vũ (Trường THCS Chu Văn An, Huế), Nguyễn Hải Ngọc (Trường THCS Trưng Vương, Hà Nội) cùng 2 học sinh khác của Trường THCS Trần Mai Ninh là Tô Tuấn Vinh và Lưu Vũ Đức Anh.

Tại Level 3 (lớp 10 - 11), 4 chủ nhân của huy chương vàng gồm: Nguyễn Phạm Thanh Phong (Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội), Nguyễn Thuỳ Anh Thư (Trường THPT Thực hành sư phạm Cần Thơ), Nguyễn Hữu Duy Tiến (Trường THPT Sào Nam, Đà Nẵng) và Lê Nam Phong (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam).

Ban tổ chức cũng trao huy chương bạc và huy chương đồng lần lượt cho các nhóm 10% thí sinh có điểm cao tiếp theo.

Về giải tập thể (trị giá 10 triệu đồng/giải), Trường THCS Tân Tiến (Hải Phòng) nhận giải đơn vị có số lượng học sinh tham gia đông nhất (124 em), trong khi Trường THCS Trần Mai Ninh (Thanh Hóa) giành giải đơn vị có nhiều học sinh đạt giải nhất với 28 giải trên tổng số 69 thí sinh dự thi.

Tạo môi trường học thuật và giao lưu

VYMO là cuộc thi học thuật thường niên do FPT PolySchool tổ chức, dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 11 trên toàn quốc và sinh viên đang theo học tại trường. Cuộc thi không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn chú trọng đánh giá tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề qua các bài toán ứng dụng, từ đó khơi dậy niềm đam mê toán học và bồi dưỡng những nhân tố xuất sắc.

VYMO 2026 đã được nhận sự bảo trợ truyền thông của Báo Thanh Niên, thu hút gần 2.000 thí sinh đăng ký tham gia. Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh đối với các sân chơi học thuật giúp thử thách tư duy thay vì cách học truyền thống. Đặc biệt, sự góp mặt của sinh viên FPT PolySchool thi đấu cùng học sinh phổ thông đã tạo động lực cạnh tranh lành mạnh và mở rộng cộng đồng yêu toán.

Ông Vũ Chí Thành, Hiệu trưởng Trường cao đẳng FPT Polytechnic ẢNH: VÂN ANH

Tại lễ trao giải, ông Vũ Chí Thành, Hiệu trưởng Trường cao đẳng FPT Polytechnic chia sẻ: "Trường cao đẳng FPT Polytechnic là cơ sở giáo dục tiên phong trong phong trào học tập hướng tới công nghệ và phục vụ nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Thông qua những sân chơi học thuật như VYMO, nhà trường mong muốn lan tỏa niềm yêu thích toán học, đồng thời khuyến khích học sinh mạnh dạn thử thách bản thân và mở rộng cơ hội phát triển trong tương lai".

Ông Thành cũng cho biết thêm, sân chơi này không chỉ là thử thách trí tuệ mà còn là môi trường giao lưu, học hỏi. Trong những năm tới, địa điểm tổ chức vòng chung kết VYMO sẽ được luân phiên thay đổi để tạo cơ hội cho các thí sinh Hà Nội được khám phá những vùng đất mới trên mọi miền Tổ quốc.