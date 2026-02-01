Omo cam kết trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026-2030

Đại diện Unilever và Bộ NN-MT ký kết hợp tác về chương trình trồng rừng ẢNH: BTC

Nhãn hàng OMO thuộc Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam đã thiết lập Kỷ lục Guinness thế giới với hoạt động Xếp chữ Việt Nam từ banh hạt giống lớn nhất trong sự kiện Tết 2026 tại Công viên Sáng Tạo, TP.HCM. Sự kiện chú trọng đến việc gieo trồng cây xanh, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua trả nghiệm làm banh hạt giống tại trạm Gieo Lộc Rừng.

Đại diện nhãn hàng OMO nhận chứng nhận kỷ lục Guinness thế giới ẢNH: BTC

Nhiều nghệ sĩ như Lê Dương Bảo Lâm, Ngọc Thanh Tâm, cùng các gia đình có sức ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung trẻ yêu thiên nhiên đã tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa của chương trình. Các khách mời và người tham gia sự kiện đã cùng nhau hoàn thành và chứng kiến khoảnh khắc ấn tượng, ý nghĩa khi 10.601 banh hạt giống tạo nên hai chữ "Việt Nam", chính thức ghi tên vào Kỷ lục Guinness Thế giới.

Tại sự kiện lần này, nhãn hàng OMO cũng đã tiến hành nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cùng đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NN-MT), cam kết trồng 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2026 - 2030. Hoạt động này đánh dấu hợp tác chiến lược giữa Unilever Việt Nam và Bộ NN-MT, tiếp nối hành trình "Vì một Việt Nam xanh" của OMO giai đoạn 2021 - 2025 trước đó.

Các nghệ sĩ và gia đình KOL cùng chung tay thiết lập kỷ lục thế giới ẢNH: BTC

Sau khi thiết lập kỷ lục mới, OMO đã trao tặng toàn bộ 10.000 banh hạt giống cùng 1.000 cây con (gõ mật, cẩm lai Bà Rịa, chiêu liêu nước) cho Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, nơi được mệnh danh là "lá phổi xanh" của Đông Nam bộ, nơi có diện tích rừng tự nhiên rộng lớn và hệ sinh thái rừng - sông - hồ đa dạng.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Tịnh Tâm, Quản lý nhãn hàng cấp cao nhãn hàng OMO, chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, khi chúng ta cùng nhau hành động, những mầm xanh hôm nay sẽ trở thành những cánh rừng vững chãi, bảo vệ đất nước trước biến đổi khí hậu, gìn giữ nguồn sống cho thế hệ mai sau. Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Bộ NN-MT, các Vườn Quốc gia, và đặc biệt là cộng đồng để cùng nhau gieo triệu mầm xanh, phủ vạn cánh rừng cho Việt Nam".