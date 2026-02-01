Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Omo cam kết trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026-2030

Quang Thuần
Quang Thuần
01/02/2026 12:33 GMT+7

Nhãn hàng OMO thuộc Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam vừa chính thức thiết lập Kỷ lục Guinness Thế giới "Xếp chữ 'Việt Nam' từ banh hạt giống lớn nhất" tại Công viên Sáng tạo (TP.HCM). Dịp này, Unilever Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ cùng Bộ NN-MT, cam kết trồng 1 triệu cây xanh tại Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2030.

Omo cam kết trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026-2030- Ảnh 1.

Đại diện Unilever và Bộ NN-MT ký kết hợp tác về chương trình trồng rừng

ẢNH: BTC

Nhãn hàng OMO thuộc Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam đã thiết lập Kỷ lục Guinness thế giới với hoạt động Xếp chữ Việt Nam từ banh hạt giống lớn nhất trong sự kiện Tết 2026 tại Công viên Sáng Tạo, TP.HCM. Sự kiện chú trọng đến việc gieo trồng cây xanh, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua trả nghiệm làm banh hạt giống tại trạm Gieo Lộc Rừng. 

Omo cam kết trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026-2030- Ảnh 2.

Đại diện nhãn hàng OMO nhận chứng nhận kỷ lục Guinness thế giới

ẢNH: BTC

Nhiều nghệ sĩ như Lê Dương Bảo Lâm, Ngọc Thanh Tâm, cùng các gia đình có sức ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung trẻ yêu thiên nhiên đã tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa của chương trình. Các khách mời và người tham gia sự kiện đã cùng nhau hoàn thành và chứng kiến khoảnh khắc ấn tượng, ý nghĩa khi 10.601 banh hạt giống tạo nên hai chữ "Việt Nam", chính thức ghi tên vào Kỷ lục Guinness Thế giới.

Tại sự kiện lần này, nhãn hàng OMO cũng đã tiến hành nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cùng đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NN-MT), cam kết trồng 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2026 - 2030. Hoạt động này đánh dấu hợp tác chiến lược giữa Unilever Việt Nam và Bộ NN-MT, tiếp nối hành trình "Vì một Việt Nam xanh" của OMO giai đoạn 2021 - 2025 trước đó. 

Omo cam kết trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026-2030- Ảnh 3.

Các nghệ sĩ và gia đình KOL cùng chung tay thiết lập kỷ lục thế giới

ẢNH: BTC

Sau khi thiết lập kỷ lục mới, OMO đã trao tặng toàn bộ 10.000 banh hạt giống cùng 1.000 cây con (gõ mật, cẩm lai Bà Rịa, chiêu liêu nước) cho Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, nơi được mệnh danh là "lá phổi xanh" của Đông Nam bộ, nơi có diện tích rừng tự nhiên rộng lớn và hệ sinh thái rừng - sông - hồ đa dạng. 

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Tịnh Tâm, Quản lý nhãn hàng cấp cao nhãn hàng OMO, chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, khi chúng ta cùng nhau hành động, những mầm xanh hôm nay sẽ trở thành những cánh rừng vững chãi, bảo vệ đất nước trước biến đổi khí hậu, gìn giữ nguồn sống cho thế hệ mai sau. Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Bộ NN-MT, các Vườn Quốc gia, và đặc biệt là cộng đồng để cùng nhau gieo triệu mầm xanh, phủ vạn cánh rừng cho Việt Nam". 

Tin liên quan

Cận cảnh máy bay không người lái thả hạt giống trồng rừng

Cận cảnh máy bay không người lái thả hạt giống trồng rừng

Ngày 16.1, nhãn hàng OMO thuộc công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam đã tiến hành gieo hạt giống cây để trồng rừng bằng công nghệ máy bay không người lái tại Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình (tỉnh Khánh Hòa).

Khám phá thêm chủ đề

OMO trồng cây xanh Unilever Kỷ lục Guiness
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận