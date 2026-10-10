Ông Đặng Hà Việt giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 19 thành viên, Ban Thường vụ gồm 6 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. PGS.TS Đặng Hà Việt - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường (Bộ VH-TT-DL) được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn.

Các Phó chủ tịch gồm ông Ngô Quang Vinh phụ trách chuyên môn, ông Nguyễn Trọng Kiên phụ trách đối ngoại, ông Nguyễn Việt Nam phụ trách truyền thông, ông Hồ Văn Hiệp phụ trách tài chính và tài trợ. Bà Trịnh Thị Trang đảm nhiệm chức Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký. Hai Phó tổng thư ký là ông Đỗ Đình Quý và ông Trần Đại Nghĩa.

Thường trực liên đoàn nhiệm kỳ III Ảnh: Bùi Lượng

Ông Đặng Hà Việt được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam Ảnh: Bùi Lượng

Ban Chấp hành liên đoàn

Đại hội xác định nhiệm kỳ mới là giai đoạn chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng hoạt động. Liên đoàn đặt mục tiêu chuyên nghiệp hóa công tác quản trị, chuẩn hóa hệ thống thi đấu và đào tạo, phát triển VĐV trẻ, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ và hợp tác quốc tế.

Trong giai đoạn 2018-2026, liên đoàn đã tổ chức 26 giải đấu quốc gia ở các môn roller sports, trượt băng nghệ thuật và trượt băng tốc độ, thu hút hơn 5.097 lượt VĐV từ hơn 15 tỉnh, thành phố. Năm 2026, liên đoàn đã kết nạp thêm 91 hội viên, gồm 15 hội viên tổ chức và 76 hội viên cá nhân. Đáng chú ý, roller sports lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Liên đoàn cũng là thành viên của Liên đoàn Trượt băng thế giới (ISU), Liên đoàn Trượt băng châu Á (ASU) và Liên đoàn Patin và Trượt ván quốc tế (World Skate), tạo điều kiện tiếp cận hệ thống đào tạo, luật thi đấu và các giải quốc tế. Theo định hướng nhiệm kỳ III, giai đoạn 2026-2028 sẽ tập trung củng cố tổ chức, hệ thống thi đấu và đào tạo nhân lực. Từ năm 2029 đến 2031, liên đoàn hướng tới nâng cao thành tích thể thao, mở rộng phong trào tại các địa phương đủ điều kiện và tăng cường sự hiện diện của VĐV Việt Nam ở các đấu trường khu vực, châu lục.



Phát biểu về định hướng nhiệm kỳ III, PGS.TS Đặng Hà Việt - Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam nhấn mạnh: "Liên đoàn phải tạo ra bước chuyển rõ nét về chất lượng. Chúng tôi không chỉ hướng tới việc có nhiều người tập luyện hơn, nhiều giải đấu hơn, mà quan trọng hơn là phải xây dựng được một hệ thống phát triển đồng bộ, chuyên nghiệp và bền vững, từ phong trào, đào tạo trẻ đến thể thao thành tích cao.

Trượt băng và roller là những môn thể thao có sức hấp dẫn lớn đối với giới trẻ, đồng thời có nhiều dư địa để phát triển trong xã hội hiện đại. Vì vậy, nhiệm vụ của liên đoàn trong nhiệm kỳ mới là tạo dựng môi trường thuận lợi hơn để người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tiếp cận và tập luyện; đồng thời xây dựng con đường rõ ràng để những VĐV có năng lực được đào tạo, thi đấu và vươn tới trình độ quốc tế.

Chúng tôi xác định phát triển phong trào là nền tảng, đào tạo VĐV trẻ là trọng tâm, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế là những động lực quan trọng. Khi các yếu tố này được kết nối trong một hệ thống thống nhất, trượt băng và roller Việt Nam mới có thể phát triển bền vững và nâng cao thành tích trên đấu trường quốc tế”.

