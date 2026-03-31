Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Huỳnh Văn Sơn tái đắc cử Chủ tịch HĐND phường Thuận An nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đỗ Trường - Ni Na
31/03/2026 11:45 GMT+7

Ông Huỳnh Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An (TP.HCM) nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND phường Thuận An, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 31.3, HĐND phường Thuận An tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử phường đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031 và xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường Thuận An khóa II.

Ra mắt Thường trực HĐND phường Thuận An khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: NI NA

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, ông Huỳnh Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An, khẳng định: "Đây là kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu cho cả nhiệm kỳ hoạt động của HĐND phường và bộ máy chính quyền địa phương".

Sau khi thông qua nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu, HĐND phường Thuận An (TP.HCM) đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND và UBND phường. 

Theo kết quả bầu cử, ông Huỳnh Văn Sơn tái đắc cử Chủ tịch HĐND phường Thuận An với tỷ lệ 100% số phiếu bầu. Đối với UBND phường, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó bí thư Đảng ủy - cũng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND phường khóa II nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An, phát biểu tại kỳ họp

ẢNH: NI NA

Kỳ họp cũng đã thông qua các nghị quyết quan trọng về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2026; nghị quyết xác nhận kết quả bầu các chức danh thuộc Thường trực HĐND, UBND và các ban HĐND phường Thuận An; các nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thuận An, bỏ phiếu tại kỳ họp

ẢNH: NI NA

Kỳ họp đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nhiệm kỳ mới. Kết quả bầu cử thể hiện sự tập trung, thống nhất, trí tuệ và trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND phường.

Ông Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh: "Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, trong 5 năm tới HĐND phường Thuận An sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của phường. Tiếp tục phát huy tinh thần thẳng thắn, dân chủ, tạo không khí cởi mở trong các kỳ họp".

100% đại biểu bầu ông Võ Văn Minh làm Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng 30.3, kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM đã họp, bầu cử các chức danh của HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với kết quả ông Võ Văn Minh đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu.

Khám phá thêm chủ đề

phường Thuận An TP.HCM HĐND phường Thuận An Huỳnh Văn Sơn Chủ tịch HĐND phường Thuận An HĐND
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận