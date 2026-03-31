Ông Huỳnh Văn Sơn tái đắc cử Chủ tịch HĐND phường Thuận An nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng 31.3, HĐND phường Thuận An tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử phường đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031 và xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường Thuận An khóa II.

Ra mắt Thường trực HĐND phường Thuận An khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: NI NA

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, ông Huỳnh Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An, khẳng định: "Đây là kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu cho cả nhiệm kỳ hoạt động của HĐND phường và bộ máy chính quyền địa phương".

Sau khi thông qua nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu, HĐND phường Thuận An (TP.HCM) đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND và UBND phường.

Theo kết quả bầu cử, ông Huỳnh Văn Sơn tái đắc cử Chủ tịch HĐND phường Thuận An với tỷ lệ 100% số phiếu bầu. Đối với UBND phường, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó bí thư Đảng ủy - cũng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND phường khóa II nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An, phát biểu tại kỳ họp ẢNH: NI NA

Kỳ họp cũng đã thông qua các nghị quyết quan trọng về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2026; nghị quyết xác nhận kết quả bầu các chức danh thuộc Thường trực HĐND, UBND và các ban HĐND phường Thuận An; các nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thuận An, bỏ phiếu tại kỳ họp ẢNH: NI NA

Kỳ họp đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nhiệm kỳ mới. Kết quả bầu cử thể hiện sự tập trung, thống nhất, trí tuệ và trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND phường.

Ông Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh: "Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, trong 5 năm tới HĐND phường Thuận An sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của phường. Tiếp tục phát huy tinh thần thẳng thắn, dân chủ, tạo không khí cởi mở trong các kỳ họp".