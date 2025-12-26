Ông Kim Jong-un lệnh tăng sản xuất tên lửa, đạn pháo để răn đe chiến tranh

Ông Kim Jong-un thị sát một cơ sở sản xuất tên lửa và đạn pháo ẢNH: REUTERS

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26.12 dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un công bố kế hoạch xây các nhà máy mới nhằm tăng cường sản xuất tên lửa và đạn pháo, nhấn mạnh rằng việc tăng sản xuất có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng cường khả năng răn đe chiến tranh.

Ông Kim đưa ra phát biểu trong chuyến thăm các doanh nghiệp lớn trong ngành công nghiệp sản xuất vũ khí, khi ông thị sát hoạt động sản xuất tên lửa và đạn pháo trong quý 4 năm nay. Bản tin không nêu ngày cụ thể diễn ra chuyến thị sát.

Nhà lãnh đạo ra lệnh mở rộng năng lực sản xuất tên lửa và đạn pháo, đồng thời lưu ý rằng kế hoạch xây dựng các nhà máy sản xuất vũ khí mới sẽ được quyết định tại đại hội đảng Lao động Triều Tiên sắp tới.

"Để đáp ứng nhu cầu trong tương lai của lực lượng tên lửa và pháo binh thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên, cần phải liên tục nâng cao trình độ hiện đại hóa ngành công nghiệp sản xuất vũ khí bằng cách thành lập các doanh nghiệp công nghiệp sản xuất vũ khí mới theo kế hoạch", ông Kim phát biểu.

"Đặc biệt, lĩnh vực sản xuất tên lửa và đạn pháo có tầm quan trọng hàng đầu trong việc tăng cường khả năng răn đe chiến tranh", ông nói thêm.

Triều Tiên đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn pháo để răn đe chiến tranh ẢNH: REUTERS

Tháp tùng ông Kim Jong-un có Bí thư Trung ương đảng Jo Chun-ryong và ông Kim Jong-sik, Phó giám đốc thứ nhất phụ trách ngành công nghiệp vũ khí của đảng Lao động Triều Tiên.

Theo Yonhap, chuyến thị sát của ông Kim Jong-un dường như nhằm mục đích xem xét những thành tựu trong lĩnh vực quốc phòng trước thềm đại hội đảng lần thứ 9 dự kiến diễn ra vào đầu năm tới.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin hôm 25.12 rằng ông Kim Jong-un đã thị sát một "tàu ngầm tên lửa chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân" nặng 8.700 tấn đang được chế tạo.