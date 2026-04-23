'Ông lớn' thực phẩm Việt mạnh tay đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu

Đây là kế hoạch được thông qua ngày 23.4 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Việt Nam kỹ nghệ súc sản (VISSAN). Theo báo cáo, trong năm 2025, thị trường thực phẩm tiếp tục chịu áp lực từ biến động chi phí đầu vào, bên cạnh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Để đáp ứng yêu cầu mới của thị trường, doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư trọng điểm nhằm nâng cao năng lực sản xuất và hoàn thiện chuỗi cung ứng. Các dự án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh được triển khai với tổng giá trị hơn 37,9 tỉ đồng.



VISSAN lên kế hoạch đầu tư mạnh vào khâu chăn nuôi và chế biến qua đó tăng cường xuất khẩu ẢNH: CTV

Trong bối cảnh có nhiều thách thức, VISSAN triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt, kiểm soát chi phí và duy trì ổn định chuỗi cung ứng. Kết quả, doanh thu thuần đạt 2.972 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 105 tỉ đồng.

Trong năm 2026, VISSAN đặt mục tiêu doanh thu 3.270 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 115,6 tỉ đồng, sản lượng thực phẩm chế biến đạt 20.350 tấn, sản lượng thịt heo các loại đạt 7.730 tấn, thịt bò 538 tấn.

Để đạt được mục tiêu đề ra, đơn vị tập trung triển khai vào 4 giải pháp trọng tâm gồm: Thứ nhất là đầu tư phát triển nguồn nguyên liệu. Thứ hai, mở rộng thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Thứ 3, tăng cường chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn. Thứ 4, triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, tiêu biểu là dự án di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm VISSAN, dự kiến khởi công trong quý 3/2026. Bên cạnh đó là triển khai dự án Xí nghiệp chăn nuôi VISSAN tại Bình Dương (cũ), dự kiến khởi công trong quý 4/2026, hoàn thành trong quý 3/2027.