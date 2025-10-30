VISSAN giảm giá đến 50% các sản phẩm thiết yếu cho người dân vùng mưa lũ

Theo thông báo từ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN): Trước tình hình thiên tai, mưa lũ liên tiếp gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân tại nhiều tỉnh miền Trung, với tinh thần "Vì cộng đồng - Chung tay sẻ chia", VISSAN cung cấp các sản phẩm thực phẩm chế biến thiết yếu như xúc xích tiệt trùng, đồ hộp, chà bông, lạp xưởng… với mức giá hỗ trợ đặc biệt giảm từ 30 - 50%, nhằm góp phần đáp ứng nhanh nguồn hàng an toàn, tiện lợi và dễ bảo quản phục vụ cho công tác cứu trợ tại vùng bị ảnh hưởng thiên tai.



VISSAN giảm giá đến 50% các sản phẩm cứu trợ cho người dân vùng mưa lũ miền Trung

ẢNH: HẢI PHONG

Công ty hy vọng chương trình góp phần đồng hành cùng các cơ quan, đoàn thể, tổ chức thiện nguyện và mạnh thường quân trên cả nước lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Doanh nghiệp cam kết tiếp tục đồng hành lâu dài trong các hoạt động cộng đồng, góp phần thực hiện sứ mệnh "Vì sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người". Các tổ chức cá nhân có nhu cầu mua hàng cứu trợ cho người dân vùng mưa lũ miền Trung có thể liên hệ trực tiếp với công ty hoặc chi nhánh khu vực miền Trung tại TP.Đà Nẵng.

Trong những ngày qua, các tỉnh trung Trung bộ trải qua mưa lũ lịch sử khiến nhiều bản làng và các khu vực đô thị chìm trong biển nước. Hiện nay, lũ trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao; lũ trên sông Hương (Huế), sông Vu Gia (Đà Nẵng) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) vẫn đang ở mức cao. Mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới.