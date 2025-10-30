Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

VISSAN giảm giá đến 50% các sản phẩm thiết yếu cho người dân vùng mưa lũ

Chí Nhân
Chí Nhân
30/10/2025 07:35 GMT+7

Với tinh thần chia sẻ khó khăn cùng người dân vùng mưa lũ lịch sử ở miền Trung, Công ty VISSAN chính thức triển khai chương trình đồng hành và giảm giá đến 50% các sản phẩm thiết yếu.

Theo thông báo từ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN): Trước tình hình thiên tai, mưa lũ liên tiếp gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân tại nhiều tỉnh miền Trung, với tinh thần "Vì cộng đồng - Chung tay sẻ chia", VISSAN cung cấp các sản phẩm thực phẩm chế biến thiết yếu như xúc xích tiệt trùng, đồ hộp, chà bông, lạp xưởng… với mức giá hỗ trợ đặc biệt giảm từ 30 - 50%, nhằm góp phần đáp ứng nhanh nguồn hàng an toàn, tiện lợi và dễ bảo quản phục vụ cho công tác cứu trợ tại vùng bị ảnh hưởng thiên tai.

VISSAN giảm giá đến 50% các sản phẩm thiết yếu cho người dân vùng mưa lũ - Ảnh 1.

VISSAN giảm giá đến 50% các sản phẩm cứu trợ cho người dân vùng mưa lũ miền Trung

ẢNH: HẢI PHONG

Công ty hy vọng chương trình góp phần đồng hành cùng các cơ quan, đoàn thể, tổ chức thiện nguyện và mạnh thường quân trên cả nước lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Doanh nghiệp cam kết tiếp tục đồng hành lâu dài trong các hoạt động cộng đồng, góp phần thực hiện sứ mệnh "Vì sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người". Các tổ chức cá nhân có nhu cầu mua hàng cứu trợ cho người dân vùng mưa lũ miền Trung có thể liên hệ trực tiếp với công ty hoặc chi nhánh khu vực miền Trung tại TP.Đà Nẵng.

Trong những ngày qua, các tỉnh trung Trung bộ trải qua mưa lũ lịch sử khiến nhiều bản làng và các khu vực đô thị chìm trong biển nước. Hiện nay, lũ trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao; lũ trên sông Hương (Huế), sông Vu Gia (Đà Nẵng) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) vẫn đang ở mức cao. Mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 29.10.2025: Bất ngờ lao dốc tiếp

Giá heo hơi hôm nay 29.10.2025: Bất ngờ lao dốc tiếp

Giá heo hơi bất ngờ giảm tiếp đồng loạt trên cả nước, đưa mức giá bình quân lùi về 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 28.10.2025: 'Ông lớn' lại giảm

Khám phá thêm chủ đề

Vissan Mưa lũ giảm giá hàng thiết yếu mưa lũ miền Trung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận