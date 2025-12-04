Ông Nguyễn Ngọc Lương tiếp tục giữ chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai

Hoàn thành sớm mục tiêu xóa 12.520 căn nhà tạm, nhà dột nát

Sáng 4.12, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc.

Gia Lai tổ chức khai mạc đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ 1 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tham dự và chỉ đạo đại hội có ông Hoàng Công Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, tạo khí thế mới và củng cố niềm tin của nhân dân vào những quyết sách phát triển tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới. Đại hội thực hiện nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ trước, rút kinh nghiệm và đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới.

Báo cáo tại đại hội, Phó chủ tịch Thường trực Trần Minh Sơn cho biết hệ thống Mặt trận các cấp đã nhanh chóng ổn định sau sáp nhập, kiện toàn tổ chức tại 135 xã, phường và thành lập 10 ban tham mưu giúp việc cấp tỉnh. Chỉ sau 5 tháng vận hành mô hình mới, bộ máy hoạt động thông suốt, không gián đoạn nhiệm vụ chính trị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương phát biểu khai mạc đại hội ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhiều phong trào, cuộc vận động đạt kết quả nổi bật, đặc biệt mục tiêu xóa nhà tạm năm 2025 được hoàn thành sớm với 12.520 căn được hỗ trợ. Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, cùng nhiều mô hình hiệu quả và sự đóng góp lớn của người dân. Chương trình làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số đạt kết quả rõ rệt, góp phần giảm hơn 13.000 hộ nghèo.

Đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước

Chỉ đạo tại đại hội, ông Hoàng Công Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đề nghị phải lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới; kết hợp dân chủ - kỷ cương - pháp quyền; chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất để làm kim chỉ nam xuyên suốt trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ này.

Ông Hoàng Công Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Hoàng Công Thủy đề nghị Đại hội xem xét, cụ thể hóa vào nghị quyết và chương trình hành động nhiệm kỳ tới một số nội dung trọng tâm.

Mặt trận các cấp cần tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa, sức sáng tạo, tinh thần cống hiến của nhân dân; tạo nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, hun đúc khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh; phát huy trí tuệ, công sức, nguồn lực của nhân dân để thực hiện mục tiêu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.



Đại hội cũng đã hiệp thương 134 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc. Ông Nguyễn Ngọc Lương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Trần Minh Sơn giữ chức Phó chủ tịch Thường trực.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã trao biển tượng trưng hỗ trợ 30 tỉ đồng cho nhân dân tỉnh Gia Lai bị thiệt hại do mưa bão ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã trao biển tượng trưng hỗ trợ 30 tỉ đồng cho nhân dân tỉnh Gia Lai bị thiệt hại do mưa bão.