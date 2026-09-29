Ông Putin lại ký lệnh tăng số lượng binh sĩ quân đội Nga

Theo TASS, trong sắc lệnh được công bố ngày 28.9, Tổng thống Putin ra lệnh tăng số lượng quân nhân tại ngũ thêm 15.500 người, nâng tổng số lên thành 1,55 triệu binh sĩ. Tính cả lực lượng quân nhân dự bị, các lực lượng vũ trang Nga sẽ có tổng cộng 2.441.630 quân nhân.

Trong năm nay, Tổng thống Putin đã ra lệnh gia tăng số lượng quân nhân vài lần.

Trong một sắc lệnh được ban hành vào cuối tháng 7, có hiệu lực vào đầu tháng 8, số lượng quân nhân Nga được tăng lên mức 2,42 triệu người, gồm 1,535 triệu binh sĩ tại ngũ. Theo TASS, tính từ tháng 3 đến tháng 9, tổng số binh sĩ của quân đội Nga đã tăng thêm gần 50.000 người.

Cũng trong một diễn biến liên quan quân đội Nga, Reuters ngày 28.9 dẫn các văn kiện chính phủ cho biết Moscow có kế hoạch chi 17.100 tỉ rúp (202,58 tỉ USD) cho quốc phòng trong năm 2027, tăng khoảng 27% so với dự kiến ban đầu và là mức cao nhất từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.

Với mức chi đó, tổng chi tiêu quốc phòng trong 3 năm tới của Nga sẽ là 50.000 tỉ rúp.

Các văn kiện cũng cho thấy chính phủ ước tính thâm hụt ngân sách năm 2026 là 3,2% GDP, cao hơn so với mức 1,6% GDP được ước tính trước đó. Chi tiêu ngân sách trong năm 2026 sẽ tăng 13,2% lên 48.600 tỉ rúp, chiếm 20,9% GDP.

Nga chưa bình luận về thông tin này. Chính phủ Nga dự kiến trình dự thảo ngân sách lên quốc hội trước ngày 1.10. Tuần trước, Moscow công bố kế hoạch tăng thuế mới trong năm 2027 để bù đắp khoản thâm hụt ngân sách ngày càng tăng.