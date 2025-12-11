Ông Trump chỉ trích lãnh đạo châu Âu, quan chức EU phản ứng

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây chê trách Tây Âu là một nhóm các quốc gia “đang suy tàn” do các nhà lãnh đạo “yếu ớt” đứng đầu. Ông cũng cáo buộc các chính phủ ở châu Âu xử lý sai vấn đề di cư và không giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với Politico được đăng tải hôm 9.12, ông Trump mô tả giới chính trị Tây Âu là không hiệu quả và bị ràng buộc quá mức bởi điều mà ông gọi là thể diện chính trị.

“Tôi nghĩ họ yếu đuối”, ông Trump nói như vậy về các nhà lãnh đạo trong khu vực, và nói thêm rằng “Châu Âu không biết phải làm gì”.

Khi được hỏi về vai trò của Tây Âu trong các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine, ông Trump nói rằng các nhà lãnh đạo khu vực này “nói quá nhiều”. Ông cho biết thêm rằng nếu họ vẫn tin Kyiv có thể thắng thì có thể tự do tiếp tục ủng hộ Kyiv bao lâu tùy thích.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) gặp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tại Cung điện Chigi ở Rome (Ý), ngày 9.12.2025 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng các chính sách di cư của châu Âu đang đẩy một số quốc gia đến bờ vực sụp đổ, khi nhiều chính phủ đang cho phép người dân nhập cảnh “không kiểm soát, không sàng lọc” và không trục xuất những người nhập cảnh bất hợp pháp.

Trong một phát ngôn khác tại Nhà Trắng hôm 8.12, Tổng thống Trump cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang đi theo “chiều hướng xấu”, đồng thời phản đối việc khối này phạt nặng mạng xã hội X của tỉ phú Elon Musk.

Hồi tuần trước, EU đã phạt nền tảng X 140 triệu USD với lý do là vi phạm các quy tắc nội dung trực tuyến.

Đại diện Cấp cao về Chính sách Đối ngoại và An ninh của EU, bà Kaja Kallas, sau đó bình luận rằng những chỉ trích gần đây của Tổng thống Trump và các quan chức khác của Mỹ dường như là một “sự khiêu khích” nhằm buộc EU phải phản ứng.

Bà Kallas nhấn mạnh rằng “Liên minh châu Âu là bản chất của tự do” và các chỉ trích lẽ ra nên nhắm vào Nga.

Quan hệ giữa Washington và Brussels đã gập ghềnh hơn kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.2025, với những tranh cãi về thương mại, chi tiêu quốc phòng, quy định kỹ thuật số, cũng như cuộc xung đột Ukraine.