Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Trump chỉ trích lãnh đạo châu Âu, quan chức EU phản ứng
Video Thế giới

Ông Trump chỉ trích lãnh đạo châu Âu, quan chức EU phản ứng

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
11/12/2025 17:50 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các đồng minh xuyên Đại Tây Dương của Mỹ ‘yếu kém’ và không kiểm soát được vấn đề di cư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây chê trách Tây Âu là một nhóm các quốc gia “đang suy tàn” do các nhà lãnh đạo “yếu ớt” đứng đầu. Ông cũng cáo buộc các chính phủ ở châu Âu xử lý sai vấn đề di cư và không giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với Politico được đăng tải hôm 9.12, ông Trump mô tả giới chính trị Tây Âu là không hiệu quả và bị ràng buộc quá mức bởi điều mà ông gọi là thể diện chính trị.

“Tôi nghĩ họ yếu đuối”, ông Trump nói như vậy về các nhà lãnh đạo trong khu vực, và nói thêm rằng “Châu Âu không biết phải làm gì”.

Khi được hỏi về vai trò của Tây Âu trong các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine, ông Trump nói rằng các nhà lãnh đạo khu vực này “nói quá nhiều”. Ông cho biết thêm rằng nếu họ vẫn tin Kyiv có thể thắng thì có thể tự do tiếp tục ủng hộ Kyiv bao lâu tùy thích.

Ông Trump: Những người ‘yếu kém’ đang dẫn dắt một châu Âu ‘suy thoái’ - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) gặp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tại Cung điện Chigi ở Rome (Ý), ngày 9.12.2025

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng các chính sách di cư của châu Âu đang đẩy một số quốc gia đến bờ vực sụp đổ, khi nhiều chính phủ đang cho phép người dân nhập cảnh “không kiểm soát, không sàng lọc” và không trục xuất những người nhập cảnh bất hợp pháp.

Trong một phát ngôn khác tại Nhà Trắng hôm 8.12, Tổng thống Trump cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang đi theo “chiều hướng xấu”, đồng thời phản đối việc khối này phạt nặng mạng xã hội X của tỉ phú Elon Musk.

Hồi tuần trước, EU đã phạt nền tảng X 140 triệu USD với lý do là vi phạm các quy tắc nội dung trực tuyến.

Đại diện Cấp cao về Chính sách Đối ngoại và An ninh của EU, bà Kaja Kallas, sau đó bình luận rằng những chỉ trích gần đây của Tổng thống Trump và các quan chức khác của Mỹ dường như là một “sự khiêu khích” nhằm buộc EU phải phản ứng.

Bà Kallas nhấn mạnh rằng “Liên minh châu Âu là bản chất của tự do” và các chỉ trích lẽ ra nên nhắm vào Nga.

Quan hệ giữa Washington và Brussels đã gập ghềnh hơn kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.2025, với những tranh cãi về thương mại, chi tiêu quốc phòng, quy định kỹ thuật số, cũng như cuộc xung đột Ukraine.

Tin liên quan

Ông Trump nói sẽ gọi điện thoại để ngăn chặn giao tranh Thái Lan - Campuchia

Ông Trump nói sẽ gọi điện thoại để ngăn chặn giao tranh Thái Lan - Campuchia

Thái Lan và Campuchia cáo buộc nhau đã gây ra thương vong dân thường trong các cuộc tấn công biên giới, trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gọi điện để chấm dứt giao tranh.

Ông Zelensky nêu điều kiện tổ chức bầu cử sau chỉ trích từ ông Trump

Khám phá thêm chủ đề

Trump Tổng thống Mỹ Donald Trump Tây âu châu Âu Đại Tây Dương Mỹ đồng minh UKRAINE xung đột nga chính sách di cư nhập cư nhập cư bất hợp pháp eu Liên minh châu âu chi tiêu quốc phòng Đàm phán hòa bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận