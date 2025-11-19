Ông Trump khoe mình là đầu bếp thức ăn nhanh đầu tiên trở thành tổng thống

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17.11 tuyên bố trước cổ đông của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh McDonald’s rằng ông là cựu đầu bếp làm món rán đầu tiên trở thành tổng thống.

Trong một điểm dừng chân vận động tranh cử năm 2024, ông Trump đã phục vụ món khoai tây chiên để chế giễu lời tuyên bố của đối thủ khi đó là bà Kamala Harris rằng bà từng làm việc tại McDonald’s.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump cam kết sẽ làm giảm giá cả sinh hoạt. Ông cũng khẳng định rằng việc cắt giảm thuế của chính quyền và các bước đưa sản xuất trong nước trở lại sẽ giúp tăng thu nhập thực tế của người Mỹ và thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, gần đây ông đã thừa nhận rằng có thể cần thời gian để các biện pháp đó có hiệu quả.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh tác động của McDonald's tại Khách sạn Westin ở Washington, D.C. (Mỹ), ngày 17.11.2025 ẢNH: REUTERS

Chi phí tại Mỹ tiếp tục tăng, một phần do các mức thuế quan mạnh tay mà Tổng thống Trump áp đặt đối với hầu hết mọi quốc gia.

Lo ngại về lạm phát đã thúc đẩy chiến thắng của đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương trong tháng này. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump tiếp tục giảm sút trong bối cảnh người dân Mỹ thất vọng vì giá cả liên tục ở mức cao.

Ông Trump lâu nay vẫn một mực khẳng định rằng thuế quan cao không thúc đẩy tăng giá, nhưng đến hôm 14.11 dường như đã đảo ngược quan điểm khi ông tuyên bố xóa bỏ thuế đối với hơn 200 mặt hàng thực phẩm nhập khẩu, bao gồm cà phê và chuối. Sau đó ông thừa nhận với các phóng viên rằng thuế quan có thể làm tăng chi phí “trong một số trường hợp”.

Ông Trump đã đưa ra ý tưởng về một séc thanh toán trị giá 2.000 USD được tài trợ bằng thuế quan dành cho người Mỹ có thu nhập thấp và trung bình, mặc dù biện pháp này sẽ cần được quốc hội phê duyệt. Ông cũng đề xuất các khoản thế chấp 50 năm như một cách để giúp nhà ở trở nên dễ tiếp cận hơn, mặc dù người mua nhà sẽ phải trả lãi suất cao hơn.