Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Trump khoe mình là đầu bếp thức ăn nhanh đầu tiên trở thành tổng thống
Video Thế giới

Ông Trump khoe mình là đầu bếp thức ăn nhanh đầu tiên trở thành tổng thống

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
19/11/2025 07:03 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại việc mình đã phục vụ món khoai tây chiên tại một nhà hàng McDonald’s khi còn vận động tranh cử ở bang Philadelphia vào năm 2024, và khẳng định chính quyền của ông đang nỗ lực giảm lạm phát.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17.11 tuyên bố trước cổ đông của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh McDonald’s rằng ông là cựu đầu bếp làm món rán đầu tiên trở thành tổng thống.

Trong một điểm dừng chân vận động tranh cử năm 2024, ông Trump đã phục vụ món khoai tây chiên để chế giễu lời tuyên bố của đối thủ khi đó là bà Kamala Harris rằng bà từng làm việc tại McDonald’s.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump cam kết sẽ làm giảm giá cả sinh hoạt. Ông cũng khẳng định rằng việc cắt giảm thuế của chính quyền và các bước đưa sản xuất trong nước trở lại sẽ giúp tăng thu nhập thực tế của người Mỹ và thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, gần đây ông đã thừa nhận rằng có thể cần thời gian để các biện pháp đó có hiệu quả.

Ông Trump nói mình là cựu đầu bếp thức ăn nhanh đầu tiên trở thành tổng thống - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh tác động của McDonald's tại Khách sạn Westin ở Washington, D.C. (Mỹ), ngày 17.11.2025

ẢNH: REUTERS

Chi phí tại Mỹ tiếp tục tăng, một phần do các mức thuế quan mạnh tay mà Tổng thống Trump áp đặt đối với hầu hết mọi quốc gia.

Lo ngại về lạm phát đã thúc đẩy chiến thắng của đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương trong tháng này. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump tiếp tục giảm sút trong bối cảnh người dân Mỹ thất vọng vì giá cả liên tục ở mức cao.

Ông Trump lâu nay vẫn một mực khẳng định rằng thuế quan cao không thúc đẩy tăng giá, nhưng đến hôm 14.11 dường như đã đảo ngược quan điểm khi ông tuyên bố xóa bỏ thuế đối với hơn 200 mặt hàng thực phẩm nhập khẩu, bao gồm cà phê và chuối. Sau đó ông thừa nhận với các phóng viên rằng thuế quan có thể làm tăng chi phí “trong một số trường hợp”.

Ông Trump đã đưa ra ý tưởng về một séc thanh toán trị giá 2.000 USD được tài trợ bằng thuế quan dành cho người Mỹ có thu nhập thấp và trung bình, mặc dù biện pháp này sẽ cần được quốc hội phê duyệt. Ông cũng đề xuất các khoản thế chấp 50 năm như một cách để giúp nhà ở trở nên dễ tiếp cận hơn, mặc dù người mua nhà sẽ phải trả lãi suất cao hơn.

Tin liên quan

Bộ trưởng Mỹ tố nhà thầu quân sự lừa quân đội

Bộ trưởng Mỹ tố nhà thầu quân sự lừa quân đội

Reuters hôm 14.11 dẫn lời Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll nói thẳng các nhà thầu quân sự lớn đã lừa quân đội nước này mua những trang thiết bị đắt đỏ, trong khi thị trường luôn có sẵn những lựa chọn rẻ hơn.

Đảng Cộng hòa của ông Trump soạn dự luật cấm vận đối tác làm ăn với Nga

Khám phá thêm chủ đề

Trump McDonald’s Tổng thống Mỹ Donald Trump Tổng thống Trump Thuế quan ông Trump Kamala Harris Donald Trump Đảng dân chủ giảm giá Cam kết thu nhập Đầu bếp Tranh cử Lãi suất đầu bếp thức ăn nhanh chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh thuế đối ứng Vận động tranh cử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận