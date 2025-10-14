Ông Trump ký tuyên bố với lãnh đạo 3 cường quốc Trung Đông về Gaza

Tổng thống Trump đã có chuyến thăm chớp nhoáng tới Israel, nơi ông ca ngợi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu trước quốc hội Israel, trước khi bay tới Ai Cập để tham dự Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Gaza.

"Đây là một ngày trọng đại cho thế giới, một ngày trọng đại cho Trung Đông", ông Trump phát biểu khi các nhà lãnh đạo của hơn 20 nước dự Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Gaza tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh của Ai Cập hôm 13.10 (giờ địa phương), theo AFP.

Sau đó, ông Trump tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo đã "đạt được điều mà mọi người đều cho là không thể. "Cuối cùng, chúng ta đã có hòa bình ở Trung Đông", ông Trump nhấn mạnh trong một bài phát biểu.

Tại hội nghị nói trên, Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký tuyên bố vào ngày 13.10 với tư cách là những nước bảo lãnh cho thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, có hiệu lực từ ngày 10.10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trình một văn bản đã được ký tại Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Gaza tại Sharm El-Sheikh (Ai Cập) ngày 13.10 Ảnh: AFP

Theo tuyên bố, các bên ký kết cam kết "theo đuổi một tầm nhìn toàn diện về hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung trong khu vực", đồng thời hoan nghênh "những tiến bộ đạt được trong việc thiết lập các thỏa thuận hòa bình toàn diện và lâu dài tại Dải Gaza".

Tuy nhiên, tuyên bố, được Nhà Trắng công bố đầy đủ vào tối 13.10, lại mơ hồ về con đường phía trước cho hòa bình giữa Israel và các nước láng giềng, không đề cập giải pháp một hoặc hai nhà nước liên quan Palestine, theo AFP.

"Chúng tôi đang nói về việc tái thiết Gaza. Tôi không nói về một nhà nước, hai nhà nước hay hai nhà nước", Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên đường trở về Nhà Trắng.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi thì nói rằng thỏa thuận Gaza "khép lại một chương đau thương trong lịch sử nhân loại" và mở đường cho giải pháp hai nhà nước.