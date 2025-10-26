Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Trump muốn đạt thỏa thuận với Trung Quốc trong chuyến công du châu Á
Video Thế giới

Ông Trump muốn đạt thỏa thuận với Trung Quốc trong chuyến công du châu Á

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
26/10/2025 17:35 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thử thách khả năng đàm phán của mình trong chuyến công du châu Á, trong khi chưa có gì chắc chắn về cuộc gặp rất được mong đợi giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tài năng đàm phán của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được thử thách trong chuyến công du châu Á đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, trong đó có cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Trump rời Washington vào tối 24.10 để thực hiện chuyến thăm kéo dài 5 ngày tới Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc - một khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ các chính sách thương mại do chính ông đặt ra.

Nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa hy vọng sẽ đạt được các thỏa thuận thương mại, khoáng sản quan trọng và thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia trước khi đối mặt với thách thức khó khăn nhất, cuộc gặp trực tiếp với ông Tập vào ngày 30.10.

Ông Trump muốn đạt thỏa thuận với Trung Quốc trong chuyến công du châu Á- Ảnh 1.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (phải) chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á, tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia), ngày 26.10.2025

ẢNH: REUTERS

Ông Trump đã phát biểu về chủ đề này trên chuyên cơ Không lực Một vào ngày 24.10:

“...Trung Quốc phải nhượng bộ, tôi đoán Mỹ cũng vậy. Chúng ta đang áp thuế 157% đối với họ, tôi không nghĩ họ có thể chống chọi lâu dài mức thuế đó và họ muốn giảm xuống, còn chúng ta muốn một số điều nhất định từ họ, và tôi nghĩ điều đó sẽ rất tốt”.

Washington và Bắc Kinh đã tăng thuế đối với hàng xuất khẩu của nhau và đe dọa sẽ ngừng giao thương các khoáng sản và công nghệ quan trọng.

Nhưng thông tin chi tiết vẫn còn chưa rõ ràng...

Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã được Nhà Trắng chính thức công bố hôm 23.10, mặc dù Trung Quốc vẫn chưa xác nhận.

Ngoài vấn đề thương mại, hai nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới dự kiến sẽ thảo luận về Đài Loan, một vấn đề nhạy cảm lâu nay giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như về cuộc xung đột ở Ukraine.

Xem thêm bình luận