Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Trung Quốc áp thuế cảng trả đũa Mỹ, quyết ‘đấu đến cùng’
Video Thế giới

Trung Quốc áp thuế cảng trả đũa Mỹ, quyết ‘đấu đến cùng’

Trúc Huỳnh - Văn Khoa
14/10/2025 21:59 GMT+7

Trung Quốc đã chính thức bắt đầu thu phí cảng đặc biệt đối với các tàu do Mỹ sở hữu, vận hành, đóng hoặc treo cờ Mỹ.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), Trung Quốc ngày 14.10 đã chính thức bắt đầu thu phí cảng đặc biệt đối với các tàu do Mỹ sở hữu, vận hành, đóng hoặc treo cờ Mỹ.

Thông tin chi tiết do CCTV đăng làm rõ các điều khoản cụ thể về các trường hợp miễn trừ, bao gồm cả tàu do Trung Quốc đóng, tàu rỗng vào xưởng Trung Quốc để sửa chữa, và những tàu khác có thể được miễn thuế.

Trong tuần trước, Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc thông báo sẽ áp dụng mức phí cảng mới như một biện pháp đối phó với mức phí cảng của Mỹ đối với các tàu liên quan Trung Quốc, cũng bắt đầu từ ngày 14.10.

Sau thông báo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ áp thêm thuế quan 100% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên 100% kể từ ngày 1.11 và áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với phần mềm quan trọng để trả đũa việc Trung Quốc hạn chế thêm xuất khẩu khoáng sản đất hiếm.

Ngoài ra, theo AFP, một phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 14.10 tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng “chiến đấu đến cùng” trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Vị phát ngôn viên nhấn mạnh rằng “Về vấn đề chiến tranh thuế quan và chiến tranh thương mại, lập trường của Trung Quốc vẫn nhất quán. Nếu quý vị muốn chiến đấu, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng; nếu quý vị muốn đàm phán, cánh cửa của chúng tôi vẫn mở”. Người này không muốn tiết lộ danh tính.

Mặt khác, Bộ Thương mại Trung Quốc cùng ngày khẳng định họ đã thông báo cho Mỹ về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mà Bắc Kinh đã công bố vào tuần trước trước khi chúng được áp dụng. Bộ này cho hay các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa hai bên đã diễn ra hôm 13.10.

Nhắc lại rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh Mỹ không thể vừa đàm phán với Trung Quốc vừa đưa ra lời đe dọa, sau khi Tổng thống Trump hôm 10.10 tuyên bố sẽ áp thêm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 1.11.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ đối với phát ngôn trên của phía Trung Quốc.

Tin liên quan

Hà Lan giành kiểm soát nhà sản xuất chip thuộc sở hữu Trung Quốc

Hà Lan giành kiểm soát nhà sản xuất chip thuộc sở hữu Trung Quốc

Chính phủ Hà Lan cho biết đang nắm quyền kiểm soát Nexperia, công ty chuyên sản xuất chip máy tính cho ngành công nghiệp ô tô và điện tử tiêu dùng, do lo ngại về khả năng chuyển giao công nghệ quan trọng cho công ty mẹ tại Trung Quốc.

Vũ khí bội siêu thanh Mỹ tụt lại sau Nga, Trung Quốc

Khám phá thêm chủ đề

Trung Quốc Mỹ Donald Trump Bắc kinh Bộ Thương mại Trung Quốc xuất khẩu Thương mại kiểm soát đàm phán Thuế quan cuộc chiến thương mại thuế cảng chiến tranh thương mại Tổng thống Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận