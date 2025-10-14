Trung Quốc áp thuế cảng trả đũa Mỹ, quyết ‘đấu đến cùng’

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), Trung Quốc ngày 14.10 đã chính thức bắt đầu thu phí cảng đặc biệt đối với các tàu do Mỹ sở hữu, vận hành, đóng hoặc treo cờ Mỹ.

Thông tin chi tiết do CCTV đăng làm rõ các điều khoản cụ thể về các trường hợp miễn trừ, bao gồm cả tàu do Trung Quốc đóng, tàu rỗng vào xưởng Trung Quốc để sửa chữa, và những tàu khác có thể được miễn thuế.

Trong tuần trước, Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc thông báo sẽ áp dụng mức phí cảng mới như một biện pháp đối phó với mức phí cảng của Mỹ đối với các tàu liên quan Trung Quốc, cũng bắt đầu từ ngày 14.10.

Sau thông báo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ áp thêm thuế quan 100% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên 100% kể từ ngày 1.11 và áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với phần mềm quan trọng để trả đũa việc Trung Quốc hạn chế thêm xuất khẩu khoáng sản đất hiếm.

Ngoài ra, theo AFP, một phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 14.10 tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng “chiến đấu đến cùng” trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Vị phát ngôn viên nhấn mạnh rằng “Về vấn đề chiến tranh thuế quan và chiến tranh thương mại, lập trường của Trung Quốc vẫn nhất quán. Nếu quý vị muốn chiến đấu, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng; nếu quý vị muốn đàm phán, cánh cửa của chúng tôi vẫn mở”. Người này không muốn tiết lộ danh tính.

Mặt khác, Bộ Thương mại Trung Quốc cùng ngày khẳng định họ đã thông báo cho Mỹ về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mà Bắc Kinh đã công bố vào tuần trước trước khi chúng được áp dụng. Bộ này cho hay các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa hai bên đã diễn ra hôm 13.10.

Nhắc lại rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh Mỹ không thể vừa đàm phán với Trung Quốc vừa đưa ra lời đe dọa, sau khi Tổng thống Trump hôm 10.10 tuyên bố sẽ áp thêm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 1.11.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ đối với phát ngôn trên của phía Trung Quốc.