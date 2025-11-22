Ông Trump muốn xử tử nghị sĩ Dân chủ 'nổi loạn' ?

Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó đã bác bỏ đề xuất như thế của Tổng thống Trump, nói rằng nhà lãnh đạo này không muốn chứng kiến nghị sĩ bị hành quyết.

Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 17.11 Ảnh: Reuters

Ông Trump có gợi ý như trên sau khi 6 thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ nói trong một video được đăng tải trên mạng xã hội X ngày 18.11 rằng "các bạn có thể từ chối những mệnh lệnh bất hợp pháp", nhưng không nói rõ họ đang ám chỉ mệnh lệnh nào. Trước đó, ông Trump đã ra lệnh cho Vệ binh quốc gia đến nhiều thành phố của Mỹ nhằm kiểm soát tình trạng bất ổn bị cho là đang lan rộng, nhưng trong nhiều trường hợp, lệnh này trái với mong muốn của giới chức địa phương.

Thẩm phán liên bang Mỹ Jia Cobb ngày 20.11 đã ra lệnh chính quyền Trump dừng triển khai Vệ binh quốc gia tại thủ đô Washington D.C, theo AP. Bà Cobb kết luận việc Vệ binh quốc gia tiếp quản Washington D.C đã xâm phạm quyền chỉ đạo lực lượng thực thi pháp luật của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, bà Cobb đã hoãn thực thi lệnh cấm điều động vệ binh trong 21 ngày để cho chính quyền Trump có thời gian kháng cáo.

Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson khẳng định Tổng thống Trump hoàn toàn có thẩm quyền hợp pháp để triển khai Vệ binh quốc gia tại Washington D.C, nhằm bảo vệ tài sản liên bang và hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật.