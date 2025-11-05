Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đảng Dân chủ tìm đường trở lại trong ngày bầu cử Mỹ
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
05/11/2025 19:30 GMT+7

Ông Zohran Mamdani, một chính trị gia cấp tiến, đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành chức thị trưởng thành phố New York, đánh dấu sự thăng tiến vượt bậc để trở thành một trong những nhân vật đảng Dân chủ nổi bật nhất nước Mỹ.

Ông Mamdani sẽ trở thành thị trưởng theo Hồi giáo đầu tiên của thành phố New York, đánh bại cựu Thống đốc Andrew Cuomo, người đã tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập sau khi thua ở vòng đề cử của đảng Dân chủ.

Ông Cuomo phát biểu khi chiến thắng của đối thủ Mamdani được công bố: “Xin chúc mừng Mamdani. Không, không, không phải là chúng ta. Đêm nay là đêm của họ”.

Ông Mamdani thúc đẩy các kế hoạch tiến bộ, từ việc đóng băng tiền thuê nhà cho gần một triệu căn hộ đến việc miễn phí xe buýt thành phố, trong một cuộc đua được coi là một phép thử về tư tưởng và thế hệ với những tác động mang tính quốc gia.

Đảng Dân chủ cũng giành chiến thắng lớn ở hai tiểu bang khác trong ngày 4.11.

Tại Virginia, bà Abigail Spanberger đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành chức thống đốc, trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu vào chức vụ này. Còn tại bang New Jersey, bà Mikie Sherrill đã giành được ghế thống đốc.

Đảng Dân chủ tìm đường trở lại trong ngày bầu cử Mỹ - Ảnh 1.

Ông Zohran Mamdani cùng mẹ mình trên sân khấu sau khi giành chiến thắng trong cuộc đua giành chức thị trưởng thành phố New York, ngày 4.11.2025

ẢNH: REUTERS

Cả ba ứng cử viên đều nhấn mạnh đến các vấn đề kinh tế, đặc biệt là về thu nhập của người dân. Nhưng cả hai bà Spanberger và Sherrill đều xuất thân từ phe ôn hòa của đảng Dân chủ, trong khi ông Mamdani vận động tranh cử với tư cách là một người tiến bộ nhiệt thành và là tiếng nói của thế hệ mới.

Kể từ chiến thắng của Tổng thống Donald Trump năm ngoái, đảng Dân chủ nhận ra mình bị loại khỏi quyền lực tại Washington.

Nhưng ba cuộc đua này đã mang đến cho đảng Dân chủ đang gặp khó khăn một cơ hội thử nghiệm các chiến lược khác nhau trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm sau, khi quyền kiểm soát Quốc hội đang bị đe dọa.

Đối với đảng Cộng hòa, cuộc bầu cử hôm 4.11 là một phép thử xem những cử tri đã góp phần vào chiến thắng của ông Trump năm 2024 có còn đi bỏ phiếu khi tên ông không xuất hiện trên lá phiếu hay không.

Theo một cuộc thăm dò của Reuters, Tổng thống Trump vẫn chưa hoàn toàn được lòng dân, khi có đến 57% người Mỹ không tán thành hiệu suất công việc của ông.

Tuy nhiên, đảng Dân chủ không giành được nhiều ưu thế trong bối cảnh quan điểm cử tri còn chia rẽ với tỉ lệ khá đồng đều về lựa chọn chính đảng cho năm 2026.

