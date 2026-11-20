"Tôi ủng hộ ý tưởng đó, nhưng xét trên khía cạnh đàm phán thực tế, đây là một nhiệm vụ rất khó khăn đối với tôi trên cương vị tổng thống", ông Trump chia sẻ qua điện thoại với Reuters khi đang trên đường trở về Washington D.C sau hội nghị thượng đỉnh 3 bên với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thâm Quyến vào chiều 19.11.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp 3 bên ở Thâm Quyến (Trung Quốc) ngày 19.11 Ảnh: AFP

Ông Trump còn nói rằng ông Tập cũng đồng tình với ý tưởng hạn chế vũ khí hạt nhân, "nhưng thật khó để ai đó nói rằng chúng tôi có 4.000 đầu đạn hạt nhân, chúng tôi sẽ từ bỏ một nửa; điều đó rất khó thực hiện".

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục nêu vấn đề này vì đó là điều cần làm, dù xét về mặt tâm lý thì rất khó để chấp nhận.

Trong tuyên bố chung sau các cuộc hội đàm, 3 nhà lãnh đạo đã "tái khẳng định rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể có người chiến thắng và không bao giờ được phép xảy ra", đồng thời cam kết sẽ tiến hành đối thoại về việc giảm thiểu rủi ro hạt nhân và ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân.

"Vũ khí hạt nhân, giống thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu nhân loại, nên bị cấm hoàn toàn và loại bỏ triệt để theo thời gian, nhằm hướng tới một thế giới không còn vũ khí hạt nhân", Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của ông Trump trong chuyến đi này là khởi động các cuộc thảo luận 3 bên về kiểm soát vũ khí hạt nhân, một chủ đề mà Trung Quốc tỏ ra không mấy mặn mà, trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhằm thu hẹp khoảng cách với vị thế thống trị của Nga và Mỹ, theo Reuters.

Tổ chức Bulletin of the Atomic Scientists (Bản tin các nhà khoa học nguyên tử) ước tính vào năm 2023, Trung Quốc sở hữu khoảng 410 đầu đạn hạt nhân, so với con số khoảng 3.708 đầu đạn của Mỹ. Một ước tính khác từ tổ chức này cho thấy Nga, nước sở hữu kho vũ khí lớn nhất thế giới, nắm giữ khoảng 5.420 đầu đạn tính đến tháng 3.2026.

Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng kho vũ khí của mình; Lầu Năm Góc dự báo rằng đến năm 2030, nước này sẽ có hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng hoạt động.

Ông Trump và ông Tập đã nhất trí gì về AI?

Cũng trong ngày 19.11, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News, Tổng thống Trump cho hay ông và ông Tập đều nhất trí về sự cần thiết phải thiết lập các quy định đối với trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đảm bảo an toàn, và cả hai bên sẽ cùng hợp tác để xây dựng những quy tắc hợp lý về lĩnh vực này.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington D.C hôm 19.11 ra tuyên bố cho rằng hai nước nên tăng cường trao đổi và phối hợp, ngăn ngừa các rủi ro an ninh từ AI và đảm bảo rằng AI luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người.

Mỹ và Trung Quốc đang phát triển các mô hình AI vượt trội, khi cả hai nước này đều coi đây là yếu tố có tầm quan trọng chiến lược đối với vị thế dẫn đầu về quân sự và công nghệ, theo Reuters.