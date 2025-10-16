Ông Trump ra cảnh báo mới với Hamas

"Nếu họ không tự giải giáp, chúng ta sẽ tước vũ khí của họ. Điều đó sẽ diễn ra nhanh chóng và có thể bằng vũ lực", ông Trump nhấn mạnh và cho biết đã truyền đạt thông điệp này qua các kênh trung gian, nhận được sự đồng thuận từ Hamas. Ông Trump không nêu bên nào sẽ chịu trách nhiệm giải giáp Hamas và liệu Mỹ có tham gia hoạt động này hay không, theo The Times of Israel.

Israel đòi cắt viện trợ Gaza, ông Trump dọa dùng vũ lực giải giáp Hamas

Trong cuộc trả phỏng vấn của chương trình CBS Mornings đêm 14.10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Hamas bắt buộc phải giải giáp và phi quân sự hóa, nếu không "địa ngục sẽ bùng nổ".

Trong khi đó, Hamas cùng ngày đã thả những con tin Israel cuối cùng còn sống sót để đổi lấy việc Tel Aviv thả hàng nghìn tù nhân Palestine và cho phép dòng viện trợ chảy vào Dải Gaza, theo thỏa thuận ngừng bắn do ông Trump làm trung gian. Tuy nhiên, nhóm này chưa từng công khai cam kết sẽ giải giáp.