Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump ra cảnh báo mới với Hamas

Trí Đỗ
Trí Đỗ
16/10/2025 05:14 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14.10 cho biết sẽ buộc Hamas giải giáp nếu nhóm này không tự nguyện giao nộp vũ khí.

"Nếu họ không tự giải giáp, chúng ta sẽ tước vũ khí của họ. Điều đó sẽ diễn ra nhanh chóng và có thể bằng vũ lực", ông Trump nhấn mạnh và cho biết đã truyền đạt thông điệp này qua các kênh trung gian, nhận được sự đồng thuận từ Hamas. Ông Trump không nêu bên nào sẽ chịu trách nhiệm giải giáp Hamas và liệu Mỹ có tham gia hoạt động này hay không, theo The Times of Israel.

Israel đòi cắt viện trợ Gaza, ông Trump dọa dùng vũ lực giải giáp Hamas

Trong cuộc trả phỏng vấn của chương trình CBS Mornings đêm 14.10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Hamas bắt buộc phải giải giáp và phi quân sự hóa, nếu không "địa ngục sẽ bùng nổ".

Trong khi đó, Hamas cùng ngày đã thả những con tin Israel cuối cùng còn sống sót để đổi lấy việc Tel Aviv thả hàng nghìn tù nhân Palestine và cho phép dòng viện trợ chảy vào Dải Gaza, theo thỏa thuận ngừng bắn do ông Trump làm trung gian. Tuy nhiên, nhóm này chưa từng công khai cam kết sẽ giải giáp. 

Tin liên quan

Israel giới hạn viện trợ vào Gaza, ông Trump nói Hamas phải giải giáp

Israel giới hạn viện trợ vào Gaza, ông Trump nói Hamas phải giải giáp

Israel thông báo sẽ chỉ cho phép một nửa số xe tải cứu trợ đã thỏa thuận trước đó vào Gaza kể từ ngày 15.10, làm giảm hy vọng về việc tăng nguồn hàng cứu trợ để giảm bớt nạn đói tại vùng lãnh thổ này.

Khám phá thêm chủ đề

Donald Trump Hamas vũ khí
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận