Ông Trump tạm gác chuyện cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine?

Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như không mặn mà với ý tưởng gửi tên lửa Tomahawk đến Ukraine.

“Đó là một vũ khí rất mạnh, nhưng cũng rất nguy hiểm. Và điều đó có thể còn nghiêm trọng hơn nếu như làm leo thang căng thẳng, điều đó có thể đồng nghĩa với rất nhiều điều tồi tệ có thể xảy ra. Tomahawk là một vấn đề lớn”.

Trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Washington vào ngày 17.10 để tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự, khi cả hai phát biểu trước báo giới, ông Trump thường xuyên nhắc đến hội nghị thượng đỉnh sắp tới của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Tôi nghĩ Tổng thống Putin muốn chấm dứt chiến sự, nếu không thì tôi đã không nói như thế này. Tôi nghĩ ông ấy muốn chấm dứt nó. Tôi đã nói chuyện với ông ấy hôm qua trong 2 tiếng rưỡi. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều chi tiết. Ông ấy muốn chấm dứt xung đột. Tôi nghĩ Tổng thống Zelensky cũng muốn nó kết thúc. Giờ chúng ta phải làm điều đó”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Nội các ở Nhà Trắng (Washington D.C.), ngày 17.10.2025 ẢNH: REUTERS

Ông Zelensky nói với các phóng viên rằng ông không muốn bình luận về các tên lửa và cho biết cuộc đàm phán trong ngày với ông Trump là hiệu quả.

Vẫn chưa rõ ông Putin đã nói gì với người đồng cấp Trump để ông đồng ý gặp mặt. Hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 8 tại Alaska đã kết thúc sớm, với rất ít thông tin được tiết lộ.

Giọng điệu lạc quan của ông Trump sau cuộc nói chuyện với ông Putin đã đặt ra một dấu hỏi về việc hỗ trợ Ukraine và làm dấy lên lo ngại trong EU về một thỏa thuận có lợi cho Moscow.

Một phát ngôn viên của EU cho biết họ hoan nghênh các cuộc đàm phán với tổng thống Nga nếu có thể giúp mang lại hòa bình cho Ukraine.

Trong khi đó, xung đột ở Ukraine đang leo thang. Moscow đã đạt được một số thắng lợi về lãnh thổ trong năm nay, tuy nhiên tư lệnh quân đội hàng đầu của Ukraine hôm 16.10 cho biết cuộc tấn công của Nga đã thất bại.

Trong khi đó, Tổng thống Putin trong tháng 10 cho biết, lực lượng của ông đã kiểm soát thêm 1% lãnh thổ của Ukraine ngoài 20% lãnh thổ mà nước này đã nắm giữ.

Cả hai bên đã gia tăng các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng của nhau, còn máy bay phản lực của Nga bị cáo buộc đã xâm phạm lãnh thổ NATO.