Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Trump tạm gác chuyện cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine?
Video Thế giới

Ông Trump tạm gác chuyện cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine?

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
19/10/2025 05:28 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Nhà Trắng để kêu gọi được cấp thêm vũ khí nhằm tiếp tục cuộc chiến với Nga, nhưng tổng thống Mỹ dường như có ý định làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình hơn là nâng cấp kho vũ khí của Kyiv.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như không mặn mà với ý tưởng gửi tên lửa Tomahawk đến Ukraine.

“Đó là một vũ khí rất mạnh, nhưng cũng rất nguy hiểm. Và điều đó có thể còn nghiêm trọng hơn nếu như làm leo thang căng thẳng, điều đó có thể đồng nghĩa với rất nhiều điều tồi tệ có thể xảy ra. Tomahawk là một vấn đề lớn”.

Trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Washington vào ngày 17.10 để tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự, khi cả hai phát biểu trước báo giới, ông Trump thường xuyên nhắc đến hội nghị thượng đỉnh sắp tới của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Tôi nghĩ Tổng thống Putin muốn chấm dứt chiến sự, nếu không thì tôi đã không nói như thế này. Tôi nghĩ ông ấy muốn chấm dứt nó. Tôi đã nói chuyện với ông ấy hôm qua trong 2 tiếng rưỡi. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều chi tiết. Ông ấy muốn chấm dứt xung đột. Tôi nghĩ Tổng thống Zelensky cũng muốn nó kết thúc. Giờ chúng ta phải làm điều đó”.

Ông Trump tạm dừng việc gửi tên lửa Tomahawk đến Ukraine? - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Nội các ở Nhà Trắng (Washington D.C.), ngày 17.10.2025

ẢNH: REUTERS

Ông Zelensky nói với các phóng viên rằng ông không muốn bình luận về các tên lửa và cho biết cuộc đàm phán trong ngày với ông Trump là hiệu quả.

Vẫn chưa rõ ông Putin đã nói gì với người đồng cấp Trump để ông đồng ý gặp mặt. Hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 8 tại Alaska đã kết thúc sớm, với rất ít thông tin được tiết lộ.

Giọng điệu lạc quan của ông Trump sau cuộc nói chuyện với ông Putin đã đặt ra một dấu hỏi về việc hỗ trợ Ukraine và làm dấy lên lo ngại trong EU về một thỏa thuận có lợi cho Moscow.

Một phát ngôn viên của EU cho biết họ hoan nghênh các cuộc đàm phán với tổng thống Nga nếu có thể giúp mang lại hòa bình cho Ukraine.

Trong khi đó, xung đột ở Ukraine đang leo thang. Moscow đã đạt được một số thắng lợi về lãnh thổ trong năm nay, tuy nhiên tư lệnh quân đội hàng đầu của Ukraine hôm 16.10 cho biết cuộc tấn công của Nga đã thất bại.

Trong khi đó, Tổng thống Putin trong tháng 10 cho biết, lực lượng của ông đã kiểm soát thêm 1% lãnh thổ của Ukraine ngoài 20% lãnh thổ mà nước này đã nắm giữ.

Cả hai bên đã gia tăng các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng của nhau, còn máy bay phản lực của Nga bị cáo buộc đã xâm phạm lãnh thổ NATO.

Tin liên quan

Ông Trump 'thú vị' về ý tưởng đường hầm nối liền Mỹ - Nga

Ông Trump 'thú vị' về ý tưởng đường hầm nối liền Mỹ - Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự quan tâm đến một đường hầm dưới biển nối liền tiểu bang Alaska của Mỹ với Nga - một dự án được một quan chức cấp cao của Moscow đề xuất với tỉ phú Elon Musk.

Tàu sân bay Mỹ lớn nhất thế giới đến Địa Trung Hải

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE Tomahawk tên lửa Tomahawk Vladimir Putin Moscow Zelensky eu Trump NATO Donald Trump Alaska Washington Lãnh thổ kiểm soát đàm phán tên lửa Thượng đỉnh xung đột Nga-Ukraine thỏa thuận hòa bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận