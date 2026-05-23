Ông Trump thông báo điều thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan

Trước đó, Lầu Năm Góc thông báo sẽ giảm khoảng 5.000 quân ở châu Âu, cụ thể là ở Đức, và giới chức Mỹ xác nhận khoảng 4.000 binh sĩ sẽ không tiếp tục được triển khai đến Ba Lan. Tuy nhiên, chủ nhân Nhà Trắng lại nói rằng việc điều quân đến Ba Lan sẽ tiếp tục được xúc tiến dựa trên quan hệ giữa ông với Tổng thống nước này Karol Nawrocki, người mà ông Trump ủng hộ và đắc cử hồi năm ngoái.

Theo AFP, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và ông Nawrocki đã bày tỏ sự hoan nghênh trước việc ông Trump thay đổi quyết định. Tuy nhiên, điều này cũng làm dấy lên quan ngại về sự thiếu phối hợp giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu. Các thành viên châu Âu của NATO tìm cách làm rõ chuyện gì đang xảy ra bằng cách đặt câu hỏi cho Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong cuộc họp tại TP.Helsingborg (Thụy Điển) hôm qua.

Máy bay quân đội Mỹ trong một lần đỗ tại sân bay Rzeszow-Jasionka (Ba Lan) ẢNH: REUTERS

Phát biểu với báo giới trước cuộc họp, ông Rubio nhấn mạnh việc điều chỉnh binh lực Mỹ ở châu Âu không nhằm trừng phạt đồng minh châu lục vì không ủng hộ Washington về vấn đề Iran. "Mỹ tiếp tục những cam kết trên bình diện toàn cầu cần đáp ứng thông qua việc triển khai lực lượng, và điều này đòi hỏi chúng tôi thường xuyên tái thẩm định các địa điểm đóng quân", ông Rubio nói.

Trong một diễn biến liên quan, hôm qua Thủ tướng Đức Friedrich Merz đề nghị EU cân nhắc trao quy chế "thành viên liên kết" cho Kyiv và tìm cách nối lại hoạt động đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, theo AP.