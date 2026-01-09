Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump tuyên bố: Chỉ có đạo đức bản thân ngăn cản được tôi

Vi Trân
Vi Trân
09/01/2026 08:54 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố điều duy nhất cản trở ông quyết định tấn công quân sự trên toàn cầu là đạo đức của chính ông, không phải luật quốc tế.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times ngày 7.1 và được đăng tải ngày 8.1, Tổng thống Trump tuyên bố rằng yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định sử dụng quân sự của ông chính là đạo đức của bản thân, không phải luật quốc tế.

Ông Trump tuyên bố: Thứ duy nhất có thể cản tôi là đạo đức của tôi - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 15.12.2025

ẢNH: REUTERS

Khi được hỏi có giới hạn nào đối với quyền lực toàn cầu của bản thân, nhà lãnh đạo đáp: "Có một thứ. Đó là đạo đức của tôi. Lý trí của tôi. Đó là thứ duy nhất có thể cản tôi lại. Tôi không cần luật quốc tế".

Tổng thống Trump sau đó bổ sung rằng ông không muốn làm hại người khác và khi được hỏi liệu chính quyền của ông có cần tuân thủ luật quốc tế, chủ nhân Nhà Trắng trả lời "có" nhưng "còn tùy cách bạn định nghĩa luật quốc tế là gì".

Mỹ không phải là thành viên Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) và cũng không công nhận phán quyết của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ), cơ quan tư pháp tối cao của Liên Hiệp Quốc.

Ông Trump, dù tự xưng là tổng thống hòa bình và khẳng định có đủ tư cách để nhận giải Nobel Hòa bình, đã ra mở nhiều chiến dịch quân sự trong nhiệm kỳ thứ hai.

Vào tháng 6.2025, ông ra lệnh tấn công cơ sở hạt nhân Iran và trong năm qua đã giám sát các cuộc tấn công của Mỹ ở nhiều nơi, gần nhất là Venezuela.

Trung Quốc phản ứng sau khi ông Trump nói sẽ lấy dầu Venezuela

Sau vụ tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 3.1, ông Trump còn cảnh báo các nơi khác như Colombia hay Greenland, lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố NATO sẽ sụp đổ nếu Mỹ tấn công Greenland.

Khi được hỏi ông sẽ ưu tiên duy trì NATO hay sở hữu Greenland, ông Trump nói "đó có thể là một sự lựa chọn".

Tại quốc hội, các nghị sĩ Thượng viện Mỹ ngày 8.1 xúc tiến nghị quyết ngăn chặn hành động quân sự của ông Trump tại Venezuela. Nghị quyết có thể được thông qua vào tuần sau nhưng được cho là chỉ mang tính biểu tượng vì chắc chắn sẽ bị tổng thống phủ quyết.

