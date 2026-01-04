Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ điều hành Venezuela sau khi bắt giữ Tổng thống Maduro

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động các hành động quân sự tại nước ngoài quyết liệt nhất từ trước đến nay khi tấn công Venezuela.. bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro trong ngày 3.1 và cam kết sẽ đặt quốc gia Nam Mỹ này dưới sự kiểm soát tạm thời của Mỹ.

“Chúng ta sẽ điều hành đất nước này cho đến khi chúng ta có thể thực hiện một quá trình chuyển giao an toàn, đúng đắn và khôn ngoan”.

Tổng thống Trump cho biết chiến dịch diễn ra suốt đêm đã làm mất điện ở một phần thủ đô Caracas, và ông Maduro bị bắt giữ ở trong hoặc gần một trong những nơi trú ẩn an toàn của ông.

“Tất cả năng lực quân sự của Venezuela đều bị vô hiệu hóa khi những người lính của quân đội Mỹ, phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật của Mỹ, đã bắt giữ thành công ông Maduro trong đêm tối”, ông Trump tuyên bố.

Một bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Trump hôm 3.1.2026 cho thấy hình ảnh của ông Maduro với chú thích, “Nicolas Maduro trên tàu USS Iwo Jima”. Đó dường như là ảnh chụp lại một bức ảnh in trên giấy.

Ông Maduro và vợ ông là bà Cilia Flores, người cũng bị Mỹ bắt giữ, đang phải đối mặt với cáo buộc buôn bán ma túy ở New York.

Tầm nhìn của Tổng thống Trump về sự can thiệp của Mỹ vào Venezuela, được phác thảo trong một cuộc họp báo hôm 3.1, để ngỏ khả năng sẽ có nhiều hành động quân sự hơn, duy trì can thiệp liên tục vào chính trị và ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela, và thậm chí là “đưa quân đội đến tận nơi”.

Nhưng không rõ ông Trump dự định giám sát Venezuela như thế nào.

Lực lượng Mỹ không kiểm soát được Venezuela, còn chính phủ của ông Maduro dường như không chỉ vẫn đang nắm quyền lực mà còn không muốn hợp tác với Washington.

Nhân vật được cho là người kế nhiệm ông Maduro là Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã xuất hiện trên truyền hình Venezuela chiều 3.1 để lên án điều mà bà gọi là vụ bắt cóc.

“Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông là bà Cilia Flores. Tổng thống duy nhất của Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro”.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez (giữa) trò chuyện với Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodrigue (phải) tại thủ đô Caracas (Venezuela), ngày 4.12.2025 ẢNH: REUTERS

Bà Rodriguez đưa ra phát ngôn này ngay sau khi ông Trump tuyên bố chính quyền Mỹ đã liên lạc với bà và bà tỏ ra hợp tác. Ông Trump thậm chí còn lưu ý rằng “bà ấy thực sự không có lựa chọn nào khác”.

Tại cuộc họp báo, ông Trump không đưa ra câu trả lời cụ thể cho những câu hỏi lặp đi lặp lại về cách Mỹ dự định tiếp quản và điều hành Venezuela. Ông nói rằng những người đứng gần ông, như Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, sẽ giám sát đất nước Venezuela.

Trước đây, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích các cuộc can thiệp quân sự như vậy của Mỹ. Trong cuộc tranh luận tổng thống năm 2016, ông gọi cuộc xâm lược Iraq là “một sai lầm lớn”, còn vào năm 2021 ông tuyên bố “đặc biệt tự hào là tổng thống Mỹ đầu tiên sau nhiều thập niên mà không gây ra bất kỳ cuộc chiến tranh mới nào”.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ họp vào ngày 5.1 để thảo luận về các hành động của ông Trump tại Venezuela.