Pax Thiên lần đầu dự sự kiện cùng Angelina Jolie sau tai nạn xe

Pax Thiên lần đầu dự sự kiện cùng mẹ sau tai nạn

Pax Thiên "hộ tống" Angelina Jolie lên thảm đỏ buổi ra mắt bộ phim Without Blood thuộc khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Toronto 2024 ở Canada. Lần xuất hiện của chàng trai gốc Việt thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế bởi đây là lần đầu cậu xuất hiện tại sự kiện công khai sau tai nạn xe khá nghiêm trọng cách đây hơn một tháng.

Pax đeo kính, diện vest đen "ton sur ton" với trang phục của Jolie. Cặp mẹ con nổi tiếng Hollywood thoải mái cùng tạo dáng trước ống kính, Pax trông chững chạc, trưởng thành và khỏe mạnh trong lần trở lại, gần như đã hồi phục sau tai nạn. Trước đó ít ngày, thanh niên 21 tuổi được nhìn thấy cùng mẹ đi dạo trên đường phố Los Angeles, tay phải vẫn còn băng bó.

Pax Thiên phục hồi khá tốt sau tai nạn

Cặp mẹ con nổi tiếng xuất hiện bên dàn diễn viên Without Blood: Salma Hayek, Jorge Antonio Guerrero, Patricio José...

Lần này, mẹ con Angelina Jolie - Pax Thiên có dịp hội ngộ đoàn phim Without Blood với dàn diễn viên tên tuổi: Salma Hayek, Demián Bichir, Patricio José, Juan Gervasio Minujín… Without Blood do Angelina Jolie viết kịch bản, đồng sản xuất và ngồi ghế đạo diễn, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Alessandro Baricco. Dự án điện ảnh này được quay tại Ý từ mùa hè 2022 và minh tinh 7X đã thuê con trai gốc Việt hỗ trợ cô trên trường quay.

Cụ thể, Pax giữ vai trò trợ lý đạo diễn, giúp mẹ kết nối, trao đổi với các bộ phận khác trong đoàn phim. Nữ diễn viên Hollywood khen ngợi quý tử thứ hai rất chăm chỉ trên phim trường. Bà mẹ nổi tiếng chia sẻ với People: "Chúng tôi làm việc rất hòa hợp. Khi một đoàn phim ở trạng thái tốt nhất, tất cả tạo cảm giác giống như một gia đình nên mọi thứ diễn ra thật tự nhiên".

Ngoài Without Blood, Pax Thiên còn đồng hành cùng Angelina Jolie trong quá trình cô quay bộ phim Maria ở châu Âu vào cuối năm ngoái. Tác phẩm này vừa được ra mắt tại Liên hoan phim Venice hôm 29.8 vừa qua.

Pax Thiên cùng mẹ xuất hiện trên đường phố Los Angeles (Mỹ) hôm 4.9 vừa qua

Trước khi có màn xuất hiện gây chú ý ở Liên hoan phim quốc tế Toronto, Pax Thiên trải qua quá trình điều trị tích cực. Cuối tháng 7 vừa qua, con trai của Angelina Jolie và Brad Pitt va chạm với xe hơi khi đang điều khiển xe đạp điện ở Los Angeles (Mỹ). Thời điểm xảy ra tai nạn, Pax không đội mũ bảo hiểm và vụ va chạm được tiết lộ là khá nghiêm trọng, chàng trai 21 tuổi bị chấn thương ở đầu và hông. Theo TMZ, quý tử nhà Jolie - Pitt đã bất tỉnh và chỉ tỉnh lại khi nhân viên y tế đến. Những người chứng kiến vụ tai nạn lúc ấy thậm chí đã nghĩ đến trường hợp tệ nhất trong khi các bác sĩ lo ngại cậu có thể bị xuất huyết não.

Đến đầu tháng 8, nguồn tin của People tiết lộ Pax Thiên đã rời khỏi phòng hồi sức đặc biệt (ICU), cậu bị chấn thương phức tạp và phải mất thời gian dài để hồi phục, vật lý trị liệu. Suốt thời gian con trai nằm viện, Angelina Jolie ở bên cạnh chăm sóc còn Brad Pitt được tiết lộ rất lo lắng cho quý tử nhưng không thể liên lạc được với cậu. Thời gian qua, minh tinh phim Maleficent không hé lộ về tình trạng sức khỏe của Pax. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue cách đây ít lâu, nữ diễn viên từ chối chia sẻ về tình hình của quý tử, chỉ nói rằng cậu đang trong quá trình phục hồi.