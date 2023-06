Phá án từ tờ rơi quảng cáo 'bẩn'

Triệt phá nhiều đường dây quy mô cho vay nặng lãi

Thời gian qua, hàng chục vụ cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản bị Công an TP.HCM triệt phá.

Điển hình, ngày 28.5, Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.10 khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyết Sương (55 tuổi, Giám đốc Công ty Digital Credit); Trương Tuấn Tài (32 tuổi, Giám đốc Công ty Fincap VN) cùng 7 người là trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm 2 công ty trên và Công ty Sofi Solutions về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Công an xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay nặng lãi thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.

Chỉ từ tháng 4.2019 đến nay, 3 công ty này đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.000 tỉ đồng, thu lợi hơn 4.100 tỉ đồng. Mức lãi suất thấp nhất là 153 %/năm, cao lên đến hơn 1.200%/năm - gấp hàng trăm lần mức lãi cho vay theo quy định.

Hôm qua 1.6, Công an TP.HCM cho biết đang làm việc với người đàn ông mang quốc tịch một nước Đông Âu, nghi là người đứng sau điều hành các hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự của 3 công ty: Digital Credit, Fincap VN và Sofi Solutions. Theo cơ quan điều tra, từ các giấy phép hoạt động cũng như thành phần góp vốn thể hiện 3 công ty này đều do 2 doanh nghiệp tại Singapore đầu tư. Bản chất mối quan hệ các công ty này đều là do một tập đoàn ở Đông Âu đã thành lập 2 pháp nhân khác tại Singapore, rồi thông qua đó đầu tư vào VN.

Trước đó, ngày 29.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 11 bị can là giám đốc, trưởng nhóm của 3 công ty Tiếng Nói Hay, Golden, Bamboo điều hành hơn 32 ứng dụng cho vay tài chính về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Các đối tượng chỉ đạo nhân viên đòi nợ theo nhiều cấp độ. Nếu không trả sẽ nhắn tin chửi bới, đe dọa chuyển hồ sơ vay của khách qua bộ phận đòi nợ để đe dọa nặng hơn như đăng hình, ghép ảnh lên Facebook, Zalo…

Trường hợp sau khi đòi nợ không hiệu quả, các app vay sẽ bán nợ cho các công ty luật núp bóng, công ty mua bán nợ, công ty tài chính… để tiếp tục đòi nợ bằng các thủ đoạn gọi điện khủng bố, đe dọa người thân, ghép ảnh vu khống đăng lên mạng xã hội nhằm bôi xấu, hạ thấp uy tín, danh dự người vay và người thân.