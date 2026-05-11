Phá chuyên án sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn của 3 mẹ con

Ngày 11.5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án về hành vi sản xuất, buôn bán cà phê giả với quy mô lớn.

Theo cơ quan công an, sau quá trình thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại 3 điểm sản xuất, buôn bán cà phê giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và TP.HCM; đồng thời truy xét thêm hàng chục điểm tiêu thụ cà phê trên địa bàn.

Lực lượng công an thu giữ gần 6 tạ bột màu nâu nghi là cà phê giả, cùng hàng ngàn bao bì mang nhiều nhãn hiệu cà phê khác nhau ẢNH: THANH LỘC

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nghi phạm cầm đầu là Nguyễn Xuân Thành (44 tuổi, ở TP.HCM; quê Quảng Trị). Các nghi phạm liên quan gồm Nguyễn Thị Thanh Thủy (38 tuổi, em gái của Thành) và bà Lê Thị Định (64 tuổi, mẹ của Thành, cùng ở phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Lực lượng công an khám xét nơi ở của Nguyễn Xuân Thành, thu giữ nhiều cà phê giả ẢNH: THANH LỘC

Tiến hành khám xét tại nhà các nghi phạm và truy xét tại các điểm tiêu thụ cà phê, lực lượng công an thu giữ gần 6 tạ bột màu nâu nghi là cà phê giả, cùng hàng ngàn bao bì mang nhiều nhãn hiệu cà phê khác nhau và nhiều dụng cụ, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất hàng giả.

Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.



