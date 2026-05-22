Thời sự Pháp luật

Phá đường dây chế tạo, bán vũ khí quân dụng liên tỉnh quy mô lớn

Phạm Đức
22/05/2026 18:25 GMT+7

Dưới vỏ bọc mua bán linh kiện cơ khí, một đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh quy mô lớn vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá thành công, thu giữ lượng lớn súng, đạn và máy móc sản xuất.

Ngày 22.5, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 người trong đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh đặc biệt tinh vi.

Nguyễn Đức Hiệp bị bắt giữ cùng tang vật vụ án

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây có dấu hiệu chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn.

Để qua mặt cơ quan chức năng, các nghi phạm sử dụng tài khoản ảo trên các ứng dụng mật như Telegram, Viber nhằm liên lạc, giao dịch. Chúng tạo vỏ bọc tinh vi là đại lý kinh doanh linh kiện cơ khí, nhưng thực chất là thiết lập đường dây khép kín từ khâu chế tạo, lắp ráp đến tiêu thụ súng có tính sát thương cao.

Đồng loạt cất lưới

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp chỉ đạo phá án.

Ngày 18.4, Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động 50 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét, bắt giữ các nghi phạm cầm đầu trong đường dây, gồm: Nguyễn Đức Hiệp (36 tuổi) và Sầm Văn Thuyên (41 tuổi), cùng ngụ tại tỉnh Lào Cai; Phạm Văn Tuấn (36 tuổi) ngụ tại tỉnh Ninh Bình.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 65 thân súng tự chế; 6 khẩu súng hơi nén PCP; 1 khẩu súng bắn đạn ghém cùng 20 viên đạn ghém; 10 kg đạn chì; hơn 21,8 kg chì thành phẩm dùng để sản xuất đạn; 1 máy ép cùng bộ khuôn dùng để chế tạo đạn chì; 1 máy tiện mini phục vụ gia công linh kiện nòng súng…

Mở rộng điều tra vụ án, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành truy xét, bắt giữ thêm 6 nghi phạm là các mắt xích liên quan trong đường dây này, gồm: Trần Minh Đức (30 tuổi) ngụ tại tỉnh Ninh Bình, Đỗ Cao Thành (35 tuổi) ngụ tại tỉnh Phú Thọ, Phùng Văn Sỹ (40 tuổi) ngụ tại tỉnh Hưng Yên và 3 nghi phạm khác ngụ tại tỉnh Hà Tĩnh.

Số lượng lớn đạn nén và đạn chì bị công an thu giữ

Tại nhà các nghi phạm này, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 khẩu súng hơi PCP, 10 kg đạn chì, 60 ống giảm thanh cùng nhiều linh kiện, tang vật liên quan.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các bị can liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Khởi tố 3 bị can mua bán vũ khí quân dụng qua mạng xã hội

Trong quá trình điều tra vụ mua bán trái phép vũ khí quân dụng của 3 bị can, Công an thành phố Cần Thơ thu giữ 4 khẩu súng, hàng ngàn viên bi sắt cùng nhiều linh kiện khác.

